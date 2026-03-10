David Torres 10 MAR 2026 - 09:01h.

El punta sigue con el cachondeo que inició Hugo Duro

Hugo Duro habla del mister, de los pitos de la afición y sonríe: "Sadiq parece Pelé, obviamente le toca jugar a él"

Compartir







ValenciaHugo Duro explicaba al final del encuentro con victoria ante el Deportivo Alavés gracias a su gol de penalti que estaba tranquilo y entendía su suplencia. Con la gracia que le caracteriza, el delantero madrileño era aplastante y natural en su reflexión y bautizaba a Sadiq como el nuevo Pelé. "Estoy tranquilo, porque al final trabajo día a día lo que pide el míster y lo que pasa es que Sadiq parece Pelé (ríe). El chico lo está haciendo muy bien, está dando cosas al equipo con y sin balón. Yo tengo que esperar mi momento y si él trabaja como está trabajando pues le toca a él, obviamente", comentaba entre risas Hugo.

PUEDE INTERESARTE El Valencia CF de Carlos Corberán se abona a otra segunda vuelta de remontada: casi tantos puntos como en la primera

Sadiq acepta el reto

El buen rollo que hay en la plantilla tras las dos victorias es evidente y, si en algo compiten Sadiq y Hugo Duro, además de por el puesto de titular, es por su forma divertida de afrontar la vida. Así que, ni corto, ni perezoso, cuando Sadiq se enteró del nuevo mote dijo a su salida de Paterna "¿Pelé? Sadiq Pelé". Pero la cosa no se quedó ahí, ni mucho menos.

Ya por la noche utilizó su instagram oficial para seguir con la broma y el cachondeo y él mismo se puso con una foto vestido con el equipaje de Brasil, una corona de rey y el 10 en la camiseta y el pantalón, el número que llevaba el mítico delantero brasileño, para muchos el mejor jugador de fútbol en toda la historia.

PUEDE INTERESARTE El Valencia CF cumple seis años fuera de Europa y está a punto de batir su récord histórico: Hugo Duro rompe el tabú

Además, Sadiq acompañó la foto con un mensaje: "Don Hugo Duro" y una carita sonriente. Y es que, no hay mejor bálsamo para una suplencia y para un vestuario que las victorias y los goles. Ante el Alavés Sadiq salió de inicio y asistió en el primer gol; Hugo Duro saltó al campo al final junto a él y provocó el penalti que el mismo transformó para desatar la locura en Mestalla al darle el triunfo al equipo en el 99.