David Torres 08 MAR 2026 - 23:26h.

Transformó el penalti con el tiempo cumplido que él mismo forzó

El Valencia CF culmina en tres minutos una remontada épica en el regreso de Quique a Mestalla

ValenciaHugo Duro fue el héroe del Valencia-Alavés. Con el tiempo cumplido, el ariete madrileño forzó un penalti que él mismo transformó dando una victoria que permite al conjunto de Mestalla salir de forma casi definitiva del pozo y soñar con respirar tranquilo. El ariete, uno de los pesos pesados del vestuario, dedicó su gol a los suplentes, a los que menos juegan y lo celebró con su inseparable Diego López y con Ramazani, otro de los destacados.

Partido

"El 0-1 llegó pronto, reaccionamos tras el descanso. Nos dieron otro golpe, pero hemos dado todo hasta el final y hemos remontado"

Penalti en contra

"Lo he visto repetido. Hay contacto y si lo quiere pitar... está en su derecho".

Penalti a favor

"Mi penalti es parecido. El defensa me agarra y no mira la pelota. Me suelta cuando remato. Se puede pitar".

Victoria

"Estamos haciendo las cosas bien. Pensamos en ir a ganar Oviedo. Hay que mirar para arriba".

Vaya delirio su gol

Mucha gente lo está pasando mal por no jugar. Por eso me fui a abrazarme a ellos cuando marqué. Hoy no hay protagonistas, es el grupo, es el equipo, el once, los que salen, los que esán

Cuente cómo fue el penalti

Yo también lo he visto claro el penalti. No me suelta en ningún momento. Se ha hecho largo mientras el VAR decidía. He respirado, he ido tranquilo. He pensado que a lo mejor dudaba porque

Triunfo muy importante para seguir subiendo

Triunfo muy, muy importante. Toca celebrarlo porque queremos seguir yendo hacia arriba, haciendo cosas bonistas.

Ramazani le abrazó en el penalti y con Diego

Con Diego lo celebré como el golf porque siempre está viendo el golf. Llevábamos dos o tres partidos sin participar y lo necesitábamos. Y con Ramazani lo celebré porque siempre estoy de risas con él