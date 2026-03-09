El Valencia CF de Carlos Corberán se abona a otra segunda vuelta de remontada: casi tantos puntos como en la primera

El Valencia CF culmina en tres minutos una remontada agónica en el regreso de Quique a Mestalla

El Valencia encadena dos triunfos en Mestalla medio año después; sería cuarto si sólo se contabilizara la segunda vuelta

ValenciaEl Valencia CF, que se impuso este domingo al Alavés (3-2) en Mestalla en Liga y venció también al Osasuna en el anterior encuentro disputado en su estadio, ha encadenado de esta forma dos triunfos ante su afición seis meses después. El conjunto dirigido por Carlos Corberán venció en el descuento al transformar Hugo Duro una pena máxima tras haber igualado el marcador en dos ocasiones, merced a los tantos de Javi Guerra y Comert, la ventaja que le había proporcionado en ambos casos al conjunto vitoriano Lucas Boyé y que, por momentos, hizo que Mestalla pidiera la dimisión de un Carlos Corberán que ha

Sin embargo, la racha de dos victorias seguidas no es el mejor registro de Corberán en el banquillo valencianista ya que hasta en dos ocasiones ha logrado encadenar tres triunfos. Fue en la segunda vuelta del curso pasado, cuando derrotó, entre la jornada 20-23, a la Real Sociedad (1-0), Celta (2-1) y Leganés (2-0) mientras que más tarde, en las jornadas 27-31, se impuso al Valladolid (2-1), Mallorca (1-0) y Sevilla (1-0).

Los datos de otra segunda vuelta que apunta maneras: cuarto clasificado

Ahora parece querer calcar los datos de aquella primera temporada. De hecho, si sólo se contabilizaran los datos de la segunda vuelta, el Valencia CF sería el cuarto clasificado

El caso es que el Valencia CF de Carlos Corberán, como la temporada pasada, ha experimentado un notable impulso en la segunda vuelta bajo la dirección del técnico de Cheste. Desde el cambio de año, el Valencia CF ha sumado ya casi tantos puntos en 8 jornadas como en toda la primera vuelta.

Así, en los ocho encuentros disputados en este tramo del campeonato, el conjunto valencianista ha sumado cinco victorias y solo tres derrotas, acumulando 15 puntos, una cifra muy cercana a los 17 que logró en toda la primera vuelta pese a haber disputado entonces 19 partidos.

La solidez defensiva: clave

En este período ha incrementado su capacidad goleadora (ha pasado de 0,95 tantos por partido a 1,5 por encuentro; pero el dato más relevante es la solidez defensiva. El conjunto de Carlos Corberán, a pesar de haber encajado dos goles contra el Alavés, ha reducido su fragilidad defensiva con 10 tantos encajados. El Valencia CF ha pasado de recibir 1.63 goles de media por encuentro a 1.25.