David Torres 08 MAR 2026 - 23:50h.

Quique Sánchez Flores: "Hemos puesto a Mestalla muy en contra de su equipo y eso habla bien del Alavés"

Para Carlos Corberán no debió ser penalti el pisotón de Guido

Compartir







ValenciaCarlos Corberán compareció en sala de prensa tras el duelo de la Jornada 27 entre su Valencia CF y el Deportivo Alavés. El técnico de Cheste, al que Mestalla pidió su dimisión, vio como los de Quique Sánchez Flores pudieron darle un disgusto. Finalmente, su equipo remontó un partido que Corberán analizaba así: "Empezamos con un penalti en contra. No había pasado nada. Cualquier pisotón se sanciona. El VAR entendió que tenía relación con la jugada. Empezar perdiendo el partido puede llevarte a la precipitación, pero he visto una buena reacción. El Valencia ha hecho méritos para no irse al descanso. Luego hemos hecho méritos para darle la vuelta y en un córner, en un partido de dominio, no lo defendemos bien y eso ha sido un golpe difícil de digerir. El equipo ha luchado y se ha comprometido, ha sido una cuestión de fe se ha conseguido empatar y luego ganar. Una derrota habría sido injusta".

Además, Carlos Corberán comentó las siguientes cuestiones:

¿Qué análisis hace del partido?

Objetivo de la temporada

Queríamos darle una alegría. El objetivo es mantener la dinámica de la segunda vuelta. Hemos conseguido cinco victorias tras una primera vuelta que no era la que queríamos. Ganar hoy ha sido muy complicado, la fe del equipo ha sido clave.

Los suplentes han sido claves.

Los partidos no se ganan con los que empiezan, tan importantes son los que salen como los que empiezan el partido. Le han dado el aporte y la energía necesaria para conseguir la victoria.

PUEDE INTERESARTE El Valencia CF culmina en tres minutos una remontada épica en el regreso de Quique a Mestalla

¿Celebró el 3-2 con rabia por la animadversión del público?

Lo he celebrado con mi padre y con mi mujer porque sé lo que ellos sufren. Lo pasan mal cuando las cosas no van bien. Acepto las críticas. Soy el máximo responsable cuando las cosas no salen bien. La exigencia no me incomoda, este es un club grande acostumbrado a ganar muchas cosas. Por eso cuando ganas te gusta celebrarlo con los que sufren.

Volvió a jugar Raba

La gestión con Raba ha sido muy sencilla. Se lesionó antes de octavos en Copa y eso interrumpió su puesta a punto. Si hoy le he puesto es porque confío en él.

Qué le pareció el penalti

No es lo mismo un pisotón que dificulte un gol que un pisotón que no influye en el atacante. Es un accidente. Tanto a favor como en contra se debe valorar