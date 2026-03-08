Quique Sánchez Flores: "Hemos puesto a Mestalla muy en contra de su equipo y eso habla bien del Alavés"

David Torres 08 MAR 2026 - 23:47h.

Quique Sánchez Flores elogia al Valencia CF

Quique vuelve a Mestalla ovacionado: "Este estreno es un poco distinto, hay muchas emociones"

Compartir







Quique Sánchez Flores volvió a Mestalla. Volvió por octava vez como técnico visitante al estadio que lo idolatró como jugador y como entrenador en los albores de su carrera en los banquillos. El valenciano de adopción, siempre agradecido a la afición valencianista, se sintió como en casa, ovacionado en su presentación. Al final del choque, el técnico lamentaba la derrota a pesar de la buena imagen de su equipo. De su querido Valencia dijo: "Es un equipo incómodo porque aquí en Mestalla presiona mucho, cambia mucho las alturas de los jugadores y eso lo hace incómodo. Hemos elegido que tuvieran más balón en su campo que en el nuestro. Preveíamos su salida en tromba. Hemos llegado a poner Mestalla muy en contra del Valencia CF. Llevamos tres día"s.

Además, Quique Sánchez Flores comentó las siguientes cuestiones

¿Qué partido vio?

Partido exigente, sabemos lo que aprieta Mestalla. Hemos llegado a estar cómodos en el segundo tiempo. Hemos ido de menos a más. Hemos podido marcar el tercero pero luego son situaciones que se volvieron de forma trágica en contra

Su equipo estuvo bien

En la élite el fútbol te penaliza los errores. Los hemos tenido en despejes. Luego ha sido todo raro, acabamos con nueve jugadores. Hemos llevado la intranquilidad a Mestalla. Hemos jugado bastante. Bien. Hemos generado ocasiones además de haber marcado dos goles. Es un golpe duro.

¿Valencia y Alavés son rivales directos?

Somos rivales directos Valencia y Alavés porque un partido nos mete en la pelea a todos. Tenemos a cuatro equipos por detrás. Hoy hemos llegado a abrazar el buen resultado. Estábamos bien, habíamos frenado el ímpetu de un Valencia que jugó muy bien los primeros quince minutos de la segunda parte. Hemos tenido lagunas y el Valencia CF metió la cabeza y las aprovechó.

¿Qué tal su vuelta a Mestalla?

Son muchos años. Esta es mi cuna. Me he sentido muy valencianista siempre. Seguiremos en la pelea

Analice los penaltis

No las he visto bien. Mis jugadores tenían la certeza de que no había sido y me gusta fiarme de ellos.

¿Qué Valencia se ha encontrado?

Es un equipo incómodo porque aquí en Mestalla presiona mucho, cambia mucho las alturas de los jugadores y eso lo hace incómodo. Hemos elegido que tuvieran más balón en su campo que en el nuestro. Preveíamos su salida en tromba. Hemos llegado a poner Mestalla muy en contra del Valencia CF. Llevamos tres días.