David Torres 07 MAR 2026 - 09:19h.

Será la octava vez que Quique se siente en el banquillo visitante en Mestalla

Quique Sánchez Flores, el primer escollo de LALIGA que el Valencia CF no quiso jugar

Compartir







ValenciaLa casualidad ha querido que Quique Sánchez Flores, que ha relevado al argentino Chacho Coudet como técnico del Alavés con un contrato hasta junio de 2028, dirija su primer partido este domingo ante el Valencia CF, el club de su vida, dónde disputó 264 partidos oficiales como jugador y al que dirigió durante 116 choques como técnico con una media de 1.76 victorias por partido. Quique vuelve a casa, dónde es querido dónde entre 2005-07 dejó al Valencia CF entre los cuatro primeros clasificados como técnico. Será un partido especial, Quique lo sabe y lo reconoció en su presentación, pero eso no significa que vaya a ser fácil. La historia lo dice.

El Alavés presentó a Quique como un técnico que cuenta con una sólida experiencia tanto en LaLiga como en competiciones europeas, que es un entrenador de prestigio y carácter competitivo y que, en total, suma más de 350 partidos dirigidos en Primera División. Además, conquistó la Copa de la UEFA y la Supercopa al frente del Atlético de Madrid.

Quique llega para poner "su experiencia en la gestión de vestuarios y en competiciones de máxima exigencia competitiva supone un aval para liderar el proyecto deportivo albiazul y alcanzar el objetivo de seguir un año más en la máxima categoría”, consideró el club vitoriano y la primera vez que tendrá que echar mano esa experiencia será en Mestalla. Volverá al estadio que lo idolatró justo dos años después de su última vez.

¿Cómo le fue a Quique en Mestalla como visitante?

Y es que, la última visita de Quique fue dirigiendo al Sevilla. Aquel día confirmó una tendencia que aún hoy le persigue nunca gano desde el banquillo rival en un partido de Liga en Valencia. El Valencia CF y el Sevilla FC empataron sin goles este sábado en Mestalla en un duelo intenso, si bien es cierto con no demasiadas ocasiones claras por parte de ninguno de los dos equipos.

Se mantenía una racha pésima de Quique como visitante. El técnico madrileño ha visitado en siete ocasiones el feudo valenciano en LALIGA y su balance ha sido de 5 derrotas y dos empates con 13 goles en contra y 4 a favor.

Quique se vio las caras con el Valencia por primera vez al frente del Getafe en la temporada 2004-2005. En aquella ocasión, el conjunto madrileño cayó por un contundente 3-1 con goles de Rufete, Di Vaio y Mista, de penalti, mientras que por el lado getafense anotó Pernía.

En el banquillo del Getafe volvería a enfrentarse al equipo valenciano en otras dos ocasiones en diferentes etapas pero con el mismo resultado. La primera fue en la 2014-2015 y cayó por 1-0 mientras que en la 2022-2023, la última, fue goleado por 5-1.

Los otros tres encuentros los afrontó al mando del Atlético, en temporada 2010-2011, cuando obtuvo su único empate (1-1), y del Espanyol, con triunfos locales en las campañas 2016-2017 (2-1) y 2017-2018 (1-0).

El último, hasta la fecha, el Valencia-Sevilla (0-0) de febrero de 2024. Hoy se vuelven a cruzar sus caminos.