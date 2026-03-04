David Torres Valencia, 04 MAR 2026 - 14:01h.

"Será muy, muy especial"

Compartir







Quique Sánchez Flores ha relevado al argentino Eduardo Germán Coudet como técnico del Alavés con un contrato hasta junio de 2028 y, casualidades de la vida, dirigirá su primer partido este domingo ante el Valencia, el club de sus amores. El técnico, nacido en Madrid, pero valencianista y valenciano de pro, dónde jugó más de 264 partidos y fue entrenador ha sido presentado este mismo miércoles y, como no podía ser de otra manera, se ha referido a esta circunstancia especial.

Y es que, Sánchez Flores, “técnico de prestigio y carácter competitivo” ha dirigido a equipos como Valencia CF, Atlético de Madrid, Getafe CF o RCD Espanyol, entre otros. Suma más de 350 partidos dirigidos en Primera División y nivel internacional ha dirigido al SL Benfica portugués, con quien fue campeón de la Copa de Liga, y al Watford FC de la Premier League. De estos 350, 116 fueron como técnico del Valencia CF. Ahí es nada

¿Cómo de especial es para Quique debutar en Mestalla como técnico del Alavés?

En la rueda de prensa de presentación le han preguntado a Quique sobre su "especial" debut en el banquillo del Deportivo Alavés en Mestalla. Sonriente, como siempre, Quique ha respondido lo siguiente: "Eso es otra historia, otra historia también que viene de largo y de lejos, pero pero realmente aquella siempre fue mi aquella siempre fue mi afición, a partir de hoy va a ser la babazorra y y va a ser los vitorianos, pero pero aquella fue mi afición durante muchos años, tanto jugador como entrenador y será un momento muy, muy especial. Les tengo mucho cariño y y será un momento especial", dijo el técnico.

Dicho esto, no será la primera vez que Quique vuelva a Mestalla. Hace dos años vino con el Sevilla, también se sentó como visitante en el estadio valencianista con el Atlético de Madrid y con el Getafe.