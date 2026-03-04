David Torres 04 MAR 2026 - 07:17h.

El Valencia CF se enfrenta a SEIS rivales directos para evitar el descenso en marzo y abril

ValenciaA pesar del triunfo contra Osasuna y poner tierra de por medio con el descenso, el camino hacia la tranquilidad todavía está por recorrer. El primer escollo, además, traerá a Mestalla un valencianista querido, un viejo conocido. Se trata de Quique Sánchez Flores, que dirigirá al Deportivo Alavés hasta 2028 después de que Coudet diera la espantada hacia River Plate.

El estreno de Quique, exjugador y exentrenador del Valencia CF será este domingo (21.00 horas) en Mestalla ante un Valencia CF que comienza a partir de ya una Liga que nunca quiso disputar: la de evitar el descenso a Segunda División. Sin embargo, tampoco puede sorprender a nadie cuando los de Mestalla llevan luchando por no bajar en tres de las últimas cuatro temporadas. En los dos próximos meses el Valencia CF se enfrentará a seis rivales directos para evitar el descenso. El Alavés es sólo el primero de los seis rivales directos a los que encarará en los próximos ocho partidos

LALIGA del Valencia CF en marzo: tres rivales directos

El equipo blanquinegro afronta unos meses de marzo y abril crucial en la lucha por la permanencia, con seis partidos ante rivales directos. Los de Carlos Corberán, que esta campaña solo han ganado seis partidos de los veinticinco disputados, necesitan enlazar victorias para alejarse del descenso. Antes de Fallas debe recabar puntos si no quieren sufrir y seguir así en abril porque el final de Liga es terrorífico ante los primeros clasificados y jugarse la salvación en esos duelos sería una imprudencia.

De esta forma, en marzo, el encuentro contra Osasuna visitará Mestalla el Deportivo Alavés, un rival directo que, tras perder contra el Levante UD, debe ser la próxima víctima de los de Carlos Corberán si estos quieren salir del pozo. Además, llega con morbo tras la elección de Quique como nuevo entrenador.

Seguriá el Valencia CF el mes de marzo contra el Oviedo, colista de la clasificación y que, aunque dio la sorpresa ganando en Mestalla es, a priori y sobre el papel debe ser la salida más fácil de las que quedan. Será el sábado 14 de marzo justo antes de Fallas.

Acabará el Valencia CF en Sevilla, otrora un campo complicado pero que este año está también horas bajas. Otro equipo de LALIGA del Valencia y también en sábado, el día 21 justo después de Fallas.

Tres rivales directos para evitar el descenso en abril

Tras el parón de selecciones, ya en abril, el Valencia CF recibirá al Celta de Vigo, luchando por Europa, (4-5 de abril); pero luego visita a tres rivales directos para evitar el descenso: el Elche entre semana (10-11-12 de abril) y el Mallorca fuera de Mestalla (21-22 de abril) para acabar tres días después contra el Girona de nuevo en casa (25-26 de abril). Será en estos choques cuando el Valencia CF tenga la última oportunidad de ganarse la tranquilidad o no para el final de campaña.