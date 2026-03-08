David Torres 08 MAR 2026 - 20:54h.

Quique fue ovacionado en Mesalla

Quique Sánchez Flores, el primer escollo de LALIGA que el Valencia CF no quiso jugar

Quique Sánchez Flores volvió a Mestalla. Volvió por octava vez como técnico visitante al estadio que lo consagró como jugador (264 partidos) y como técnico (116 encuentros) en los albores de su carrera en los banquillos. El valenciano de adopción, siempre agradecido a la afición valencianista, "es mi afición", se sintió como en casa, agasajado desde que llegó con el autobús del Deportivo Alavés.

Después, cuando fue anunciado por megafonía, el antiguo lateral derecho fue ovacionado por los presentes. Poco antes, Quique había confesado como se siente en su regreso a LALIGA, que esta vez, sin duda, es más especial que ningún otro. "Este estreno es un poco distinto. Es un estreno especial. Es verdad que tengo la mente puesta en ser el entrenador del Deportivo Alavés, pero pesa el recuerdo de trece años entre entrenador y jugador. Hay muchas emociones en el ambiente. Agradezco al Deportivo Alavés la oportunidad".

"El Valencia CF tiene buenos jugadores, tiene buena plantilla y aquí en Mestalla se hace muy fuerte", recordaba el Faraonito, como le llamaba Ricardo Arias, en los micrófonos de Movistar+, la tele que ofreció el encuentro.

En su debut en el banquillo del Alavés, Quique, con pasado como jugador y técnico en Mestalla, también apuesta por Guridi en el centro del campo, una de las grandes novedades con respecto al último once de Eduardo Coudet. "Quiero que los jugadores demuestren su nivel. En tres días es muy difícil pero trataremos de ver cosas. Todos parten de cero. Se trata de que todos crezcan. Nos gustaría no perder jugadores por el camino", sentenció el entrenador.

Cabe recordar que en esta aventura Quique Sánchez Flores no contará con José Luis Oltra, valenciano y exvalencianista, que ha seguido su carrera en solitario. Le acompañarán en esta aventura Antonio Díaz y Santos Ramírez entrarán como entrenadores asistentes y analistas técnicos, José Luis Gallardo se ocupará del análisis audiovisual, del desarrollo de programas y del control estadístico y Óscar García se encargará de la preparación física del equipo.