Alineaciones confirmadas de Valencia CF y Deportivo Alavés en la jornada 27 de LALIGA EA Sports

David Torres Valencia, 08 MAR 2026 - 19:56h.

Pocas novedades en ambos equipos

Valencia - Alavés: La escapada del infierno en diez nombres propios

Compartir







El Valencia quiere continuar con su escalada en LaLiga este domingo en Mestalla contra un rival directo como el Deportivo Alavés en el estreno en el banquillo de Quique Sánchez Flores, que vuelve a la que fue su casa, tanto como jugador y como entrenador, en la que no ha podido ganar en sus siete visitas.

El Valencia CF llega a esta vigésimo séptima jornada de LALIGA EA SPORTS después de ganar ante el CA Osasuna en el Camp de Mestalla. El equipo vuelve a jugar en su feudo para intentar conseguir un nuevo triunfo para dar un salto importante en la clasificación.

PUEDE INTERESARTE Las posibles alineaciones de Valencia CF y Deportivo Alavés en la Jornada 27 de LALIGA: vuelve Quique

El once titular del Valencia CF

Para el partido, Corberán no podrá contar con los lesionados Mouctar Diakhaby, Dimitri Foulquier, ambos dados de baja en la competición, José Copete y Julen Agirrezabala. Tampoco estará disponible el delantero argentino Lucas Beltrán, que arrastra unas molestias en el tendón rotuliano que le harán perderse su tercer partido consecutivo. Entró en la lista Renzo Saravia pero no será titular.

El Valencia CF saldrá con: Dimitrievski; Thierry, Núñez, Cömert, Gayà; Rioja, Guido, Javi Guerra, Ramazani; Ugrinic y Sadiq.

El once titular de Quique Sánchez Flores en Mestalla

Será la octava vez que Quique visite Mestalla. En los siete partidos, su balance es de dos empates y cinco derrotas mientras dirigía a Getafe, Atlético, Espanyol y Sevilla. Quique Sánchez Flores apenas ha tenido tiempo para poner su sello. El objetivo será cambiar las cifras alavesistas como visitante y subir el porcentaje de acierto en las áreas.

Las ausencias condicionarán el primer equipo que alinee el nuevo preparador albiazul. El central Facundo Garcés es baja definitiva hasta la próxima temporada tras la ratificación de la sanción de la FIFA por su pasaporte malayo, mientras que Pablo Ibáñez y Víctor Parada están sancionados.

El Deportivo Alavés saldrá con: Sivera; Jonny, Tenaglia, Pacheco, Protesoni, Aleña, Blanco, Guridi, Ángel; Toni y Lucas Boyé.