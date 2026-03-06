Logo de El DesmarqueEl Desmarque
Posibles alineaciones de Valencia CF y Deportivo Alavés Jornada 27 de LALIGA

Sadiq ante Osasuna
Sadiq apunta al once titular. Valencia CF
El Valencia CF recibe al Deportivo Alavés en el encuentro correspondiente a la Jornada 27 de LALIGA que se presenta trascendental para ambos en su huida de la parte baja de la clasificación. Los de Mestalla saben que, si ganan, podrían decir adiós a la pesadilla. Los vascos, igual. Su gran aliciente es el cambio de entrenador. Quique Sánchez Flores vuelve a Mestalla, dónde disputó 264 partidos como jugador y dirigió 116 duelos como técnico. Llega para visitar a un Valencia que está en su mejor momento.

Carlos Corberán en el Valencia CF - Osasuna
Carlos Corberán en el Valencia CF - Osasuna. LaLiga
El posible once titular de Carlos Corberán

El Valencia CF llega al partido con las mismas bajas que la semana pasada, que no es poco. Es decir, se pierden toda la temporada Agirrezabala, Copete, Diakhaby o Foulquier. Además está en el dique seco por una tendinitis rotuliana Lucas Beltrán.

Sin ellos, y habida cuenta de que las cosas funcionan relativamente bien, se presenta una ocasión de oro para repetir el once titular. Si fuera así, el Valencia CF saldría con: Stole Dimitrievski en la portería. Por delante una línea de cuatro con Gayà, Comert, Unai Núñez y Thierry en la zaga. En el medio saldrían Guido Rodríguez y Javi Guerra en el doble pivote con Javi Guerra más adelantado y Luis Rioja y Ramazani en los costados, dejando para Sadiq la punta del ataque, exactamente igual que ante Osasuna.

Quizá el único que podría tener alguna opción de entrar en el once sería Danjuma por Rioja.

Quique Sánchez Flores ha sido presentado hoy en Vitoria
Quique Sánchez Flores ha sido presentado hoy en Vitoria. Deportivo Alavés

El once titular de Quique Sánchez Flores para Mestalla

Su sola presencia le añade un punto de morbo especial al partido. Sin bajas, ya anunció en su presentación al ser preguntado por la situación de Mariano Díaz, apartado por Eduardo Coudet, dijo que hablará con él. “Me gustaría contar con todos. Mi objetivo es que crezcan y sacar el mejor rendimiento de todos”. “Es una plantilla muy entrenable y profesional y es lo mejor que le puede pasar a un entrenador”, consideró.

Y es que, el conjunto dirigido por Quique Sánchez no cuenta con lesionados más allá de que Ville Koski es duda tras recuperarse de una operación de menisco. Se pierden el partido un futbolista clave como es Pablo Ibáñez, por acumulación de tarjetas amarillas, y Víctor Parada, tras ser expulsado en el último encuentro.

La gran duda es cómo dibujará a su equipo en Mestalla. En Valencia usaba defensa de cuatro, luego evolucionó a jugar con cinco. La lógica dicta que apueste por cierta continuidad del trabajo de Coudet pero con sus matices.

Así podría formar con Sivera; Youssef, Pacheco, Garcés o/y Protesoni, Tenaglia y Jonny; Blanco, Denis Suárez, Aleñá; Lucas Boyé y Toni Martínez.

