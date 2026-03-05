David Torres 05 MAR 2026 - 14:14h.

Quique Sánchez Flores y su "especial" debut en Mestalla: "Esa fue siempre mi afición"

Rioja sabe que si ganan mirarán hacia arriba

Valencia"Hay controversia con el cambio de entrenador en Vitoria, tenemos que aprovechar el río revuelto", decía Luis Rioja, atacante del Valencia CF que este domingo vivirá un partido especial ante el Deportivo Alavés. No en vano, el conjunto babazorro es el que le dio la oportunidad de debutar en Primera, el que apostó por él, dónde formó una familia y se hizo un hombre antes de llegar a Mestalla. Será "especial" no lo duda Luis que, no obstante, ya sabe lo que es marcar a su ex equipo.

Este jueves, en un día lluvioso en Valencia que parecía más Vitoria que la capital de la Comunidad Valenciana, el zurdo ha repasado lo que será el choque contra su equipo en VCFMedia. Su único objetivo aprovechar el factor campo para seguir ganando: “En Mestalla nos sentimos fuertes y arropados. Tenemos que seguir dándolo todo y coger la dinámica de sumar de tres en tres”

Rioja, que formó parte del combinado ‘babazorro’ durante cinco temporadas (2019-2020/2023-2024) ha analizado así el encuentro:

¿Cómo está el equipo?

“Estamos bien, con muchas ganas de volver a darle otra alegría a la afición. Somos conscientes de que la seguridad y la confianza te las dan las victorias. El equipo compitió bien y mereció la victoria frente al CA Osasuna. Estamos con un ánimo revitalizado. Gran parte de nuestras opciones pasan por Mestalla, nos empuja y nos sentimos fuertes. Tenemos que dar el máximo. Mestalla es algo muy grande. Cada vez que saltamos al campo nos sentimos arropados y cuando te faltan las fuerzas, la afición te alienta”.

Dos victorias claves para subir en la clasificación

“Dos victorias te hacen escalar posiciones y más teniendo los partidos en casa. Sentirnos fuertes en Mestalla es vital. La afición se deja la garganta por el equipo de su vida y nosotros tenemos que hacerlo igual en el campo. Tenemos que intentar coger la dinámica de sumar de tres en tres”.

Han mejorado en la segunda vuelta

“Hemos trabajado en los pequeños detalles. Para que caigan de tu parte los tienes que buscar y el equipo nunca ha dejado de hacerlo. El equipo está en busca de que los detalles caigan de nuestra parte. Cuando los buscas y caen de tu parte, te hacen ganar partidos”.

Partido ante el Deportivo Alavés

“Es una ciudad y un club al que quiero mucho. Me lo ha dado todo, he crecido, he madurado… apostaron por mí. Me alegra mucho ver a mis excompareros. Cuando llega un nuevo entrenador, los aires cambian y tenemos que igualar la intensidad porque van a ‘salir a muerte’. Veremos qué idea quiere implantar Quique en el Deportivo Alavés. Tenemos que ser conscientes de que aquí en Mestalla el juego pasa por nosotros y que el rival se tenga que adaptar a nuestro juego. Si marco gol, no lo celebraré. El respeto hacia al Club y la ciudad está por encima de todo. El Deportivo Alavés crea un sentimiento de pertenencia, es familiar, luego eso en el campo se nota. El equipo es un bloque y sabemos que tenemos que igualar, como mínimo, esa intensidad”.

Rendimiento

“Desde que llegué siempre he prometido que me lo iba a dejar todo por el club, más allá de los números. Nunca me van a faltar ganas”.

Adaptación de los nuevos fichajes

“Cuando llegan los nuevos, sobre todo, en enero, los que estamos aquí tenemos que intentar que se acoplen y tengan un rendimiento inmediato. Guido ha demostrado su nivel; Unai, desde el primer día, ha competido muy bien y a Sadiq, la temporada pasada, ya vimos lo que puede aportar. Tenemos una plantilla completa”.

Penaltis de Ramazani

“Lo hemos visto en algunos entrenamientos, los lanza muy bien. Su manera de tirarlos es muy complicada de adivinar para los porteros”.