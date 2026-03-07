David Torres 07 MAR 2026 - 13:48h.

Cara y cruz con Saravia y Lucas Beltrán, que ya asoma por Paterna

ValenciaCarlos Corberán ha dirigido la última sesión de entrenamiento en la que Renzo Saravia ha completado el trabajo mientras que Lucas Beltrán ha confirmado que no llega para el duelo de este domingo. Tras el trabajo sobre el campo, el técnico ha analizado el choque que le enfrentará en Mestalla al Deportivo Alavés. El conjunto babazorro llega revitalizado tras su cambio de entrenador, un movimiento que ha permitido que un viejo conocido de la casa como Quique Sánchez Flores aterrice en Vitoria y pueda debutar en la que fue su casa.

De todo ello ha hablado Carlos Corberán que ha puesto el énfasis en el hecho de jugar en Mestalla "Es el objetivo que tenemos. Somos conscientes de la importancia de Mestalla para escalar posiciones y eso hace que sea importante para nosotros cómo afrontarlo. Estamos ilusionados por darle alegrías a nuestra afición".

Además, Carlos Corberán ha comentado las siguientes cuestiones:

Lista de bajas

Se incorporará Renzo Saravia, que pasará a estar convocado. Lucas Beltrán aún no ha superado las molestias.

¿Cuándo se le espera a Beltrán?

Es difícil responder, no tengo ni yo una fecha. Depende de la tolerancia al dolor que tiene el jugador. Es muy doloroso cuando se irrita y le impide arrancar y las acciones explosivas. Está con ondas de choque, epis... Ya está en campo, con readaptadores y ojalá la semana que viene podamos contar con él.

Ganar dos partidos seguidos en Mestalla

Oportunidad o presión extra

Miramos cada partido que tenemos por delante. Sabemos de la exigencia que tenemos. Sabemos lo que van a hacer. Pensamos en nosotros, en superar como equipo los momentos de dificultad. Centrados únicamente en este partido.

¿Le condiciona el cambio de entrenador?

Para mí lo más importante es lo que somos nosotros, tu identidad. No va a tener nada que ver cómo defiende Osasuna a cómo defiende Alavés y esos matices harán que cambie lo que nosotros perseguimos que es ser protagonistas. En pocos días te da poco tiempo a cambiar muchas cosas de entrenador. Quique ya comentó lo de defender y ser bloque, al uso de la posesión o no... Quique tiene un pasado como entrenador que te da referencias. Es un equipo que nos exigió muchísimo cuando competimos en su campo y no pudimos superarles.

¿Qué valoración hace de Eray Cömert?

La verdad es que Eray está siendo muy regular, su rendimiento está siendo muy bueno y por eso está jugando y teniendo continuidad. Su rendimiento es consecuencia de lo que hizo cuando no estaba jugando. Si no se preparara así es imposible. Tenemos jugadores como Eray, como Ramazani o como Dimitrievski que han estado trabajando. El compromiso de la plantilla es muy bueno.

¿Cuál era el objetivo de esta plantilla ahora que se ha despejado el descenso y tenemos el límite de coste de plantilla? ¿Cuál es la exigencia de aquí al final de temporada?

Los límites pueden dar pie al error, una cosa es el límite, o si llegas o si lo sobre pasas o no. El límite no te habla del coste de plantilla. Para mí no es indicativo cuál es la clasificación. El objetivo inmediato es el Alavés y darle continuidad a la dinámica que estamos teniendo en esta segunda vuelta. Si seguimos con estos valores podemos lograr este objetivo.

¿Se acerca Javi Guerra a lo que buscas?

La clave de su rendimiento está en él y en las relaciones que se establecen con otros futbolistas. Eso ayuda a conseguir su mejor versión. Contento con su evolución, confianza siempre en sus posibilidades. Me gustó su partido de la semana pasada e ilusionado que esté a un rendimiento muy alto para superar al Alavés.

Rotaciones ¿puede repetir once?

Uno puede repetir o ajustar o alternativa a otros jugadores. No es tan importante. La clave es entender todos el juego de la misma forma. La identidad del equipo o los valores que tenemos es más importante de quién juegue, a los que empiezan, a los que están en el banquillo, a los que salen. Le doy importancia