David Torres 07 MAR 2026 - 10:03h.

El Valencia CF ya intentó ficharlo el verano pasado

El Valencia CF no se olvida de Antonio Sivera, al que ya quiso recuperar este año

Antonio Sivera le daba "me gusta" a una publicación el otro día que anhelaba por su regreso a Mestalla. Hoy es el indiscutible portero del Deportivo Alavés, pero se formó en Valencia, en Paterna, es valencianista y su sueño es volver a casa algún día. El club lo ha tocado, lo ha sondeado en el pasado y ha intentando recuperarlo para l causa, tal y como avanzó en su día ElDesmarque, pero hasta la fecha no ha podido ser. Este año en Mestalla se busca de nuevo portero que compita con Stole Dimitrievski, por el que todavía hay que ejercer la ampliación de su contrato, y que ocupe el espacio que Julen Agirrezabala no ha podido por sus desgraciadas lesiones. Por eso, cada vez que Sivera se cruza con el Valencia CF, en el ambiente hay un runrún porque se sabe que hay un reencuentro pendiente.

¿Podría ser este año el del regreso de Sivera a Mestalla?

El valenciano Antonio Sivera estuvo cerca de recalar en el conjunto de Mestalla el verano pasado. Hubo contactos, interés, pero al final su precio de traspaso desbarató la operación y el Valencia CF decidió apostar por la cesión de Julen Agirrezabala. Ahora su nombre vuelve a estar sobre la mesa. Acaba contrato el año que viene y es el momento de que el Deportivo Alavés apueste por él o lo traspase.

La clasificación final de temporada de ambos equipos también puede ser decisiva. No en vano, los dos se enfrentan este domingo por salir de la parte baja de la tabla y evitar la lucha por el descenso.

Sivera estaría encantado con volver al Valencia CF

Antonio Sivera Salvá cumplirá 30 años en agosto. Aterrizó en Vitoria procedente del Valencia CF en el verano de 2018. Con el equipo albiazul, se produjo su debut en Primera División. En 2019, fue campeón de Europa Sub-21 con la selección española y ahora, en la madurez de su carrera estaría encantado en volver a casa. Cuando se le ha preguntado al respecto, nunca ha dudado en abrir la puerta. En octubre pasado, por ejemplo, ya reconoció que "algún día si surge la posibilidad... pues bueno, para mí sería un honor, pero ahora estoy centrado en el Deportivo Alavés, en hacerlo lo mejor posible que para ello trabajo cada día. El tiempo dirá", dijo.

Quizá esta vez, este año, los astros se alineen. A Corberán le gusta.