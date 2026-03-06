David Torres 06 MAR 2026 - 09:09h.

Ramazani, el lanzador de penaltis que no los iba a tirar: "En ese juego psicológico se maneja extraordinariamente bien"

Lleva tres goles en tres partidos

ValenciaLargie Ramazani se ha convertido en uno de los nombres propios del Valencia CF en las últimas jornadas de LALIGA. El atacante atraviesa un momento de forma decisivo, con tres goles en los tres últimos partidos, tantos que han resultado fundamentales para que el conjunto che se aleje de la zona de descenso. Su impacto ofensivo ha dado aire al equipo en un tramo clave de la temporada y ha reforzado su papel como uno de los futbolistas más determinantes del ataque valencianista. Sus lanzamientos de penaltis, las acciones que genera como la mano no pitada a Herrando lo convierten a día de hoy en un futbolista clave para los de Carlos Corberán.

Su rendimiento no ha pasado desapercibido para nadie y ahora LALIGA a través de las métricas avanzadas de LALIGA Beyond Stats, destaca varios aspectos que explican su rendimiento. En el análisis realizado por Sara Carmona y Roberto Benito ponen su énfasis en su alta frecuencia de desmarques de ruptura y su capacidad para atacar la espalda de la defensa rival, además de una velocidad punta cercana a los 35 km/h, una de las más elevadas entre los atacantes del equipo. "Estas métricas muestran que su influencia no se limita a los goles: Ramazani genera ventajas constantes en transición y multiplica las situaciones de peligro en el área rival, consolidándose como una pieza clave en el intento del Valencia por asegurar la permanencia", explican

¿Qué son las acciones de alto impacto?

Las acciones de alto impacto por partido en el fútbol son eventos técnicos o físicos, medibles estadísticamente, que tienen una probabilidad significativa de cambiar el rumbo o el resultado del juego. A diferencia de las estadísticas básicas (como el número total de pases), estas acciones identifican la efectividad real y la influencia directa del jugador en el resultado.

Además, mejor gol de febrero

En otro orden de cosas, Ramazani ha recibido hoy el premio al mejor gol de febrero por el tanto que logró contra el Levante en el Ciutat de València. Pasados los sesenta minutos, los nuestros se adelantaron con un golazo del extremo belga. Javi Guerra comenzó el contragolpe, cogió altura, se la pasó a un desmarcado Sadiq, éste dejó de tacón para Rioja y el atacante valencianista se la dio a Ramazani para que controlara el balón e hiciera una gran volea con la zurda imposible para Ryan.