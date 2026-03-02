Ramazani, el lanzador de penaltis que no los iba a tirar: "En ese juego psicológico se maneja extraordinariamente bien"

Lleva tres de tres desde el punto de penalti

Qué hizo Gayà en el lanzamiento de Ramazani y por qué: el penalti más raro del mundo

ValenciaEl extremo belga Largie Ramazani se ha convertido en el especialista del Valencia desde los once metros con una efectividad del 100% hasta ahora y en el máximo goleador del equipo en la segunda vuelta con cuatro dianas que han aportado nueve puntos al conjunto valencianista. La última, ante Osasuna, cuando tuvo incluso que repetir el lanzamiento de penalti por el ímpetu de Gayà.

Tras un período que apenas contó para Carlos Corberán y en el que, incluso, se llegó a plantear cortar su cesión y que se fuera en enero, el ágil atacante ha resurgido gracias a, entre otras cosas, su frialdad y eficacia desde los once metros.

Ramazani no iba a ser el lanzador de penaltis

Su fiabilidad desde los once metros ha resultado determinante. Sus tantos permitieron al Valencia sumar tres puntos claves en la lucha por la permanencia ante el Espanyol y este domingo ante el Osasuna. El belga ha tomado el relevo de Pepelu como lanzador desde el punto de penalti.

Ante el conjunto catalán, Ramazani salió en el minuto 88 y convirtió un penalti en el minuto 94 que suponía el 3-2. No iba a ser el lanzador, pero el propio Pepelu y Hugo Duro abogaron por él y salió perfecto.

Ante Osasuna marcó el 1-0 en el minuto 67 en un penalti que tuvo que ser repetido porque José Luis Gayà invadió el área antes de que el ex del Manchester United entrase en contacto con el balón. Tampoco iba a chutarlo pero Sadiq se lo cedió.

El belga también marcó desde los once metros en el partido contra el Villarreal en un gol que supuso el 0-1 en La Cerámica, pero ese tanto no se convirtió en puntos para los valencianistas, pues el equipo amarillo acabó remontando el partido (2-1). En esta ocasión, tampoco iba a ser el designado, pero sin Pepelu y Hugo Duro en el campo, fue Luis Rioja el que le cedió el esférico.

"En el juego psicológico se maneja extraordinariamente bien"

A Ramazani no le pudo la presión y marcó ambos penaltis, lanzando el segundo de la misma forma que el invalidado en una demostración de personalidad que alabó Corberán tras el encuentro. “Ramazani ha tenido mucha personalidad, porque meter el primer gol y, después de sentir que has hecho gol, tener que repetir el lanzamiento, tienes que tener una capacidad para que no te genere presión que es muy importante, porque ya puedes dudar si vas por el mismo lado o si cambias de lado y en ese juego psicológico se maneja extraordinariamente bien”, dijo el técnico.

“No vi lo que pasó, pero me da igual, si lo tengo que meter otra vez, no pasa nada. Sabía que iba a marcar"

Más allá de la cifra goleadora, el extremo belga ha demostrado que no le pesa asumir la responsabilidad en momentos de máxima presión. “Estoy cogiendo confianza, quiero ayudar a mi equipo en cualquier momento y lo estoy haciendo. Estoy contento”, dijo tras el partido.

“No vi lo que pasó, pero me da igual, si lo tengo que meter otra vez, no pasa nada. Sabía que iba a marcar y lo tiré por el mismo lado. Si lo tengo que hacer cien veces lo haré cien veces”, explicó con una amplia sonrisa en declaraciones al club sobre su doble penalti ante Osasuna.