David Torres 03 MAR 2026 - 20:20h.

"Si el brazo está demasiado extendido se considera mano punible"

La polémica mano de Herrrando que Mestalla pidió como penalti tras tiro de Ramazani

ValenciaPor si alguien tenía dudas, el CTA (Comité Técnico de Árbitros) ha llegado para sacarle los colores a Adrián Cordero Vega y a Raúl Martín González, árbitro principal y árbitro del VAR en el Valencia - Osasuna del pasado domingo y que escamotearon un penalti claro a favor del Valencia CF por mano de Herrando tras el tiro de Ramazani.

En el minuto 28 de partido, en una de las innumerables llegadas de Largie Ramazani, el delantero belga se perfiló para disparar en la portería sur de Mestalla. Su disparo llevaba marchamo de gol pero Herrando, tirándose al suelo, evitó el gol. El central de Osasuna impidió que el balón llegara a la meta de Sergio Herrera.

Sin embargo, no sirvieron de nada las protestas del banquillo valencianista, de todos los jugadores de campo y de la afición. El colegiado inmediatamente reaccionó. Con un gesto claro hizo ver que el balón estaba apoyado en el suelo y, aunque evitó el gol, no lo consideró pena máxima para indignación de los aficionados presentes.

La explicación del CTA

Dos días después, el CTA aparece para enmendar la plana a los jueces y dar la razón a aquellos que aseguraban que debió pitarse la mao. En su programa Tiempo de Revisión no admite dudas: es penalti y el Valencia CF podría haberse adelantado antes en el marcador.

"Una mano en el área vuelve a poner de manifiesto la importancia de interpretar correctamente la posición del brazo en acciones defensivas. En un pase lateral del Valencia, un defensor de Osasuna (Herrando) se lanza al suelo y extiende el brazo, que termina interceptando el balón. El árbitro no señala penalti y el VAR mantiene la decisión", explica el CTA que corrige a ambos.

"Las manos en apoyo se sancionan si el brazo se abre y ocupa un espacio antinatural o hace un movimiento adicional para jugar o interceptar el balón. Si el brazo está demasiado extendido se considera mano punible. El CTA considera que aunque el jugador en su caída se apoya con la mano, éste mantiene su brazo extendido, separado el cuerpo, excesivamente abierto y ocupando un espacio de forma antinatural, interceptando el balón", explican

El CTA considera que aunque el jugador en su caída se apoya con la mano, éste mantiene su brazo extendido, separado el cuerpo, excesivamente abierto y ocupando un espacio Archivo VAR

"Por tanto, el CTA considera que la mano es punible y se debió señalar penalti. El VAR debió intervenir al tratarse de un error claro y manifiesto", concluyen sin menor lugar a las dudas