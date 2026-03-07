David Torres Valencia, 07 MAR 2026 - 13:09h.

Lucas Beltrán sigue sin entrenarse: continúa la psicosis con las rodillas en el Valencia CF

Renzo Saravia está listo para entrar en la convocatoria

El Valencia ultimó este sábado la visita del Deportivo Alavés a Mestalla de este domingo sin el delantero argentino Lucas Beltrán, que sigue con molestias en la rodilla, y con el lateral derecho argentino Renzo Saravia, que avanza en su trabajo personalizado y junto con el grupo. El equipo de Carlos Corberán ha continidado a los entrenamientos con la mirada puesta en el partido contra el conjunto vitoriano. Los valencianistas recibirán este domingo en Mestalla a las 21 horas al Alavés y a su exentrenador y exjugador Quique Sánchez Flores, que es el nuevo entrenador babazorro tras la marcha de Eduardo Coudet a River Plate.

Lucas Beltrán ya asoma por Paterna pero no está listo

Lucas Beltrán siguió trabajando al margen después de perderse los dos últimos partidos contra Villarreal y Osasuna por unas molestias en la rodilla que le impiden sumarse a la dinámica del grupo y trabajar al mismo ritmo que sus compañeros. Eso sí, el delantero ya "tocó" césped el viernes y este sábado se le vio hacer algún trabajo con el balón en solitario. Es insuficiente y está descartado para el duelo contra el Deportivo Alavés.

Mientras, su compatriota Renzo Saravia se entrenó con el grupo durante toda la semana y está cerca de poder entrar en una convocatoria. La lógica es que este domingo se suba al autobús con el resto de sus compañeros ya que Carlos Corberán tiene únicamente a Thierry Rendall disponible para el lateral derecho. Cabe recordar que el defensa fichado por el Valencia hasta el final de temporada para suplir la baja de Dimitri Foulquier está siguiendo un plan específico de trabajo para adaptarlo a la dinámica competitiva del equipo.

Saravia, que se encontraba sin equipo desde enero después de finalizar su etapa en el Atlético Mineiro de Brasil, donde jugó su último partido el 7 de diciembre de 2025, ha acudido a la Ciudad Deportiva de Paterna en los dos días libres del equipo para seguir con, como calificó Corberán, su “pretemporada exprés”. Tras toda una semana trabajando con sus compañeros, si el físico le acompaña, entrará en la lista.

El resto del grupo, a excepción de los lesionados Mouctar Diakhaby, Dimitri Foulquier, José Copete y Julen Agirrezabala, que sigue en Vitoria tras haberse operado, se entrenaron con normalidad.