David Torres 04 MAR 2026 - 13:07h.

Lucas Beltrán sigue sin entrenar con sus compañeros y lleva de baja diez días

Un Valencia CF de rodillas (Parte IX)

ValenciaLucas Beltrán sigue sin entrenar con el grupo. El futbolista, cedido hasta junio, es fijo para Carlos Corberán y quiere quedarse en Mestalla, pero lleva dos partidos fuera y no está clara su vuelta. El futbolista tiene irritado el tendón rotuliano de su rodilla y, con la psicosis que hay en Valencia con esta articulación, todas las alarmas están encendidas y cualquier precaución es poca. No en vano, ya van nueve futbolistas afectados por la rodilla.

La realidad es que este miércoles el equipo volvía a entrenarse esta mañana tras dos días de deescanso y no hay novedad con Lucas Beltrán, que lleva de baja diez días. Se perdió la convocatoria ante el Villarreal por sorpresa y, a partir de ahí, no se le ha vuelto a ver por el césped de Paterna. No jugó tampoco ante Osasuna en Mestalla y sigue fuera de los terrenos de juego. La psicosis es evidente. Este lunes se le hicieron pruebas pero no hay diagnóstico fijo.

¿Qué tiene Lucas Beltrán?

Carlos Corberán, en la previa del último encuentro, ya explicó qué tenía Lucas Beltrán. Más que un diagnóstico era una descripción de los síntomas. Lo hizo en el seno de su explicación sobre la plaga de lesiones del Valencia CF. "Hay casos de tendones, que la dureza de un campo hace que se irrite y sienta molestias, como Lucas Beltrán. Si se irrita el tendón, no puedes prevenirlo, pero tienes que acompañar al jugador en el proceso del dolor que le impide jugar en condiciones normales".

Por el contrario, en la sesión quien sí se ha entrenado con absoluta normalidad es Renzo Saravia. El argentino podría estrenarse en la convocatoria este fin de semana ante el Deportivo Alavés siempre y cuando complete su preparación tras varios meses de inactividad. Fueron baja, además de Lucas Beltrán, Dimitri Foulquier, Mouctar Diakhaby, José Copete y Julen Agirrezabala