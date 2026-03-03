Un Valencia CF de rodillas (Parte IX)

La plaga de lesiones traumáticas se dispara: 9 rodillas por el aire en el Valencia CF

Lesión de Julen Agirrezabala: Qué tiene, parte médico y tiempo de baja

Compartir







El Valencia CF está de rodillas. La operación de Copete y la lesión de Julen Agirrezabala no hace más que extender una plaga que no parece tener fin y que no recuerdan ni los más viejos del lugar. Si el meta vasco, como así parece, se pierde lo que resta de temporada, ya serán cuatro los futbolistas que acabaron la temporada antes de tiempo, un registro nunca visto en la historia reciente del Valencia CF.

PUEDE INTERESARTE Un Valencia de rodillas

Decía Carlos Corberán el pasado sábado antes de saber que perdería también a Agirrezabala, que las lesiones musculares se habían reducido, pero las traumáticas, las inesperadas. "Estamos teniendo un buen número de lesiones no musculares. Es difícil decir cuáles son evitables y cuáles no. Copete tuvo la mala fortuna de sufrir un golpe. Tárrega sufrió un edema en la rodilla de un golpe ante el Sporting. ¿Se puede prevenir? No poniendo a jugadores en el campo. El jugador del VCF compite cuando tiene el alta competitiva. (...) Hay casos de tendones, que la dureza de un campo hace que se irrite y sienta molestias, como Lucas Beltrán. Hemos tenido un gran numero de lesiones accidentales que no se pueden prevenir, pero eso no significa que el VCF no trabaje con el máximo detalle", explicaba el técnico.

Nueve rodillas por el aire

El caso es que, aunque Carlos Corberán quiera darle una explicación plausible y razonable a esta plaga, lo cierto es que hasta nueve futbolistas han caído por problemas en las rodillas esta campaña.

Ese lunes era Julen Agirrezabala (9); el miércoles pasado caía Copete (8), el central sevillano padece como Julen una lesión meniscal en su rodilla izquierda. El lunes pasó por el quirófano. También se pierde la temporada entera Dimitri Foulquier (7), y también por un problema de rodilla que le obligó a pasar por el quirófano. El lateral derecho precedió a las lesiones por esguinces de ligamento de rodilla de César Tárrega (6), que está jugando con dolor desde finales del año pasado; Diego López (5), que tras un esguince de rodilla volvió esta semana y Lucas Beltrán (4), que lleva dos semanas apartado por una inflamación en el tendón.

Pero la lista sigue. Rubo Iranzo (3), empieza a correr por el césped de Paterna desde la semana pasada. El canterano también tuvo un esguince de la rodilla que le ha impedido dar descanso a Thierry y a Foulquier y que ha obligado a fichar a Renzo Saravia.

Con todo, la plaga de lesiones en la rodilla esta campaña empezó bien pronto. De hecho, no pudieron comenzar la temporada Filip Ugrinic (2) y Thierry Rendall (1). El suizo, hoy imprescindible, no pudo estar a disposición de Carlos Corberán hasta noviembre por una lesión en el tendón cuadricipital de la rodilla; mientras que el lateral derecho comenzó la temporada recuperándose de una rotura de ligamentos que, con posterioridad le ha ido generando problemas musculares y se ha perdido ya siete jornadas de LALIGA por lesión.

En definitiva, nueve rodillas que han dejado al Valencia CF traumáticamente cojo.