ValenciaEl Valencia CF quiere, como anunció Carlos Corberán, continuar con su escalada en LaLiga EASport este domingo (21 horas Movistar LaLiga) en Mestalla contra un rival directo como el Deportivo Alavés en el estreno en el banquillo de Quique Sánchez Flores, que vuelve a la que fue su casa, tanto como jugador y como entrenador, en la que no ha podido ganar en sus siete visitas.

Después de la victoria contra Osasuna en la pasada jornada, el equipo de Carlos Corberán se alejó en cinco puntos del descenso y es décimo quinto con 29 puntos, mientras que el conjunto vitoriano, que perdió contra el Levante en el Ciutat de València, está un puesto por debajo con dos puntos menos.

Conscientes de que dos victorias seguidas en una lucha por la salvación tan ajustada suponen un gran impulso, los valencianistas querrán sumar otros tres puntos para seguir alejándose de la zona roja ante un equipo que comienza una nueva etapa con el técnico madrileño después de la marcha de Eduardo Coudet a River Plate. El papel de Mestalla será clave.

El Valencia CF - Alavés en diez datos

Diez datos o nombres propios que marcarán este Valencia-Alavés

1) El Valencia CF ha perdido cuatro de sus últimos seis partidos ante el Alavés en LaLiga (2E), el doble de derrotas que en sus anteriores 17 encuentros ante los vitorianos en la competición (10V 5E 2D) y está en su racha histórica más larga sin ganar a los vitorianos en la máxima categoría (6P).

2) En casa, el Valencia ha cedido puntos en sus últimos dos encuentros ante el Alavés en LaLiga (1E 1D), y podría igualar su racha histórica más larga sin ganar como local a los vitorianos en la máxima categoría, tres partidos entre 1999 y 2001 (1E 2D).

3) El Alavés ha puntuado en tres de sus últimas seis visitas a equipos de la Comunidad Valenciana en LaLiga (1V 2E 3D), tras haber perdido en cada una de las cuatro anteriores, aunque ha encajado al menos tres goles en seis de sus últimos 10 encuentros a domicilio ante estos conjuntos en la competición.

4) El Valencia ha ganado cuatro de sus últimos siete encuentros en LaLiga (3D) tras haber logrado solo una victoria en sus anteriores 14 partidos en la competición (7E 6D).

5) El Alavés no ha ganado ninguno de sus últimos cuatro partidos en LaLiga (2E 2D), y ha perdido ocho de sus últimos 10 como visitante en la competición (1V 1E).

5) El Alavés es el equipo con el porcentaje de acierto a gol más bajo en LaLiga en el año 2026 (6.9%).

6) El Alavés solo ha ganado un 14.3% de sus partidos en LaLiga esta temporada sin Víctor Parada (7P 1V 3E 3D), baja en este encuentro tras ser expulsado ante el Levante, frente al 31.6% con el jugador en el campo (19P 6V 3E 10D).

7) Toni Martínez, del Alavés, es el jugador que ha protagonizado (214) y ganado (117) más duelos aéreos en LaLiga 2025/26.

8) Con el gol de la victoria del Valencia ante Osasuna en el último partido, Largie Ramazani estableció su cifra más alta de goles en una misma campaña en LaLiga (cuatro tantos en 15 encuentros).

9) Quique Sánchez Flores debutará como técnico del Alavés en LaLiga. Ninguno de los últimos siete entrenadores ganaron en su primer partido en el banquillo vitoriano en la competición (3E 4D); el último que logró la victoria en su debut liguero fue Asier Garitano en agosto de 2019 (1-0 vs Levante).

10) Quique Sánchez Flores no sabe lo que es ganar como visitante en Mestalla. Será la octava vez que Quique visite Mestalla. En los siete partidos, su balance es de dos empates y cinco derrotas mientras dirigía a Getafe, Atlético, Espanyol y Sevilla.