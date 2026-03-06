Celia Pérez 06 MAR 2026 - 15:09h.

El técnico babazorro ha comparecido antes los medios en la previa del duelo ante el Valencia

Quique Sánchez Flores y el problema de los meses de sanción a Facundo Garcés: cuándo volverá a jugar con el Alavés

Tan solo dos días después de ser presentado como nuevo entrenador del Deportivo Alavés, Quique Sánchez Flores ha ofrecido su primera rueda de prensa previa al choque de este fin de semana frente al Valencia. El nuevo técnico babazorro aseguró que tiene “mucha fe” en los jugadores que forman la plantilla albiazul y dijo que tienen “unas ganas de entrenar terribles”.

En su primera cita le toca visitar Mestalla, un campo que ha recorrido “mucho”. “Tengo muy buenas sensaciones, una afición que fue mi afición durante mucho tiempo, pero ahora soy babazorro y empiezo a ser vitoriano”, matizó un agradecido Quique Sánchez Flores .

Reconoció que manejan mucha información del equipo, mientras preparan el partido. “Va a haber cosas que se nos van a escapar, pero atendemos a la estadística y a las cosas que creemos que debemos mejorar”, admitió ante los medios de comunicación.

“No quiero se pierdan cosas que el equipo está haciendo bien, están con unos niveles de posesión relativamente altos que no han dado resultado, por lo menos fuera de casa porque somos el décimo séptimo equipo en resultados y con un porcentaje por posesión del 50 %, lo que quiere decir que algo estamos haciendo mal”, lamentó Quique Sánchez Flores, que busca la fórmula para equilibrar esos datos.

Quique Sánchez Flores recupera a Mariano

Por otro lado, desveló que Mariano Díaz, apartado por Eduardo Coudet, entrará en la convocatoria. "Va a ir convocado. No he hablado con él, no he tenido la conversación que debo tener con él. Ahora priorizo el grupo antes que la individualidad. Pero sí, como os dije, tendré la charla con él, la conversación y vendrá convocado. Para mí es un jugador más. Lo conozco desde hace año y medio en Sevilla y me parece que es un jugador que lo he visto con ganas estos dos entrenamientos. Y si es capaz de mantener la regularidad en su rendimiento de día a día, nos va a dar buenos momentos", aseguró.

También valoró la sanción de Facundo Garcés y admitió que es una mala noticia para el equipo. "Sí, sí, es una mala noticia. Así lo hemos tomado en el club, así lo hemos hablado con la dirección. Sabemos que para el jugador también habrá sido una noticia. No he hablado todavía con él, pero es una noticia dura para él. Intentaré hablar con él, darle mucho ánimo, que no le caiga, que sea fuerte y dejar a un jugador con esa energía tanto tiempo fuera es una mala noticia para el equipo y para él."