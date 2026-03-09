David Torres 09 MAR 2026 - 08:13h.

Compartir







ValenciaEl Valencia CF remontó en el minuto 99 los dos goles de Lucas Boyé este domingo en Mestalla, tras un partido en el que logró empatar en dos ocasiones los goles del máximo goleador babazorro, con los tantos de Javi Guerra y Eray Cömert y que culminó Hugo Duro desde el punto de penalti para alejar a su equipo del descenso y frustrar el debut de Quique Sánchez Flores. El delantero madrileño ya dio su versión de la victoria pero, tiempo después, más pausado, dejó algunas reflexiones que son aplastantes. Con la naturalidad que le caracteriza aseguro que está jugando menos porque Sadiq está que se sale. El punta, que celebró el gol como si fuera un golfista como homenaje a su amigo Diego López, "que siempre está viéndolo en el móvil" y con los que ahora menos juega como Pepelu.

PUEDE INTERESARTE Notas y uno por uno del Valencia CF ante el Alavés: Tres sobresalientes y ningún suspenso

¿Qué ha significado para vosotros esta remontada? Han pasado 1.046 días desde que no se remontaba un partido. ¿Qué ha significado todo esto para vos?

Cuando nos han metido 0-1 en el primer minuto lo hemos recordado en el banquillo. Me alegro mucho por todos, por la afición, por el equipo, porque ya también nos tocaba vivir un momento de subidón y alegría como este.

Un gol muy importante. Está jugando menos

Estoy tranquilo, porque al final trabajo día a día lo que pide el míster y lo que pasa es que Sadiq parece Pelé (ríe). El chico lo está haciendo muy bien, está dando cosas al equipo con y sin balón. Yo tengo que esperar mi momento y si él trabaja como está trabajando pues le toca a él, obviamente.

"Si he perdido la titularidad es porque Sadiq parece Pelé..."

¿Cómo se vive desde dentro que tan pronto pidan la dimisión de Corberán como que enloquezca la afición con la remontada?

La afición es libre de decir lo que quiera, nosotros nos tenemos que centrarno hoy en remontar el partido. Simplemente decirles que cuando apoyan y animan como siempre es mucho más fácil, pero cuando quieren decir algo, obviamente lo respetamos. Nosotros nos tenemos que centrar hoy en ganar el partido.

Entiendo que estáis a muerte con el mister

Cien por cien