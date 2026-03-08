David Torres 08 MAR 2026 - 23:12h.

Pocas novedades en el once titular

ValenciaEl Valencia CF ganó ante el Deportivo Alavés en el partido correspondiente a la Jornada 27 de LALIGA EASports. Los de Mestalla vieron como el Alavés se ponía por delante dos veces en el marcador pero, primero Javi Guerra, y después en tres minutos de locura, Eray cömert y Javi Guerra, sellaron una remontada épica.

Stole Dimitrievski (7): El normacedonio nada pudo hacer en la acción del penalti. Después estuvo sobrio, como siempre. Tampoco pudo hacer nada en el 1-2 de Lucas Boyé.

Gayà (5): El capitán no atraviesa su mejor momento. Le falta un punto, pero cumple siempre y no se esconde nunca. Aprobado justo

Unai Núñez (8): El central vasco es un descubrimiento. Todo lo hace con sobriedad y eficacia. Un cabezazo suyo propició el 2-2

Cömert (9): Tenía un duelo complicadísimo con Lucas Boyé. Se permitió el lujo de descolgarse en ataque en algunas ocasiones. Pero en la jugada del córner del 1-2 no estuvo ni se le esperó. Ese fallo enturbia su actuación que fue buena. No en vano, marcó un gol, el 2-2 que ponía las tablas en el marcador.

Thierry (5): Sigue lejos de su mejor momento de forma. Aprobado porque está fuera de punto pero aguantó todo el partido.

Guido Rodríguez (5): El argentino pisó a Toni Martínez en el primer minuto y dejó en desventaja al Valencia CF

Ugrinic (8): Omnipresente en todo el centro del campo. Las pelea todas, gana muchas y si tuviera gol.. Antes del descanso ya había dado 33 pases. El 1-1 comenzó

Javi Guerra (9): Ha vuelto a dar un salto exponencial. Descolgándose y peleando en la frontal vuelve a muestra la calidad que atesora. En la segunda mitad marcó un gol al primer minuto demostrando que ha vuelto por sus fueros. Gran partido del valenciano

Rioja (6): El ex del Alavés lo intentó, se dejó la piel y puso algunos centros interesantes en la primera mitad. Se marchó cabreado por el cambio.

Ramazani (9): Amonestado por una falta en la banda. Activo y eléctrico como siempre, es el jugador más desequilibrante del equipo.

Umar Sadiq (8): Umar en su más amplia expresión. Capaz de sacarse jugadas de la nada y fallar remates que parecían claras. Es el día que no le salió nada bien de cara a gol, aún dio una asistencia para el 1-1 de Javi Guerra.

Arnaut Danjuma (5): Salió en el minuto 69 por Luis Rioja.

Hugo Duro (8): Salió en el minuto 73 por Filip Ugrinic. Se inventó un penalti y tuvo los arrestos para marcarlo.

Dani Raba (sc): Salió en el minuto 81 por Ramazani. Poco destacado

André Almeida (5): Salió en el minuto 81 por Javi Guerra. Puso el centro que propició el 2-2

Diego López (sc): Salió en el minuto 81 por Thierry. Poco destacado

Carlos Corberán (6): De inicio apostó por un once con ninguna variación respecto al de Osasuna. Lo lógico era repetir y lo hizo. El gol al medio minuto del Alavés no modificó su planteamiento y su equipo fue mejor.

Como el Valencia CF dominaba, su primer cambio llegó en el 69 cuando sacó a Danjuma por un agotado y el Valencia CF se hundió.

Con el 1-2 sentó a Ugrinic y sacó a Hugo Duro. Su equipo no reaccionó hasta el final que remontó gracias al punta madrileño.