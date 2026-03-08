Logo de El DesmarqueEl Desmarque
Fútbol
Valencia CF

Notas y uno por uno del Valencia CF ante el Alavés: Tres sobresalientes y ningún suspenso

Once titular del Valencia CF ante el Alavés
Once titular del Valencia CF. Valencia CF

  • Pocas novedades en el once titular

Compartir

ValenciaEl Valencia CF ganó ante el Deportivo Alavés en el partido correspondiente a la Jornada 27 de LALIGA EASports. Los de Mestalla vieron como el Alavés se ponía por delante dos veces en el marcador pero, primero Javi Guerra, y después en tres minutos de locura, Eray cömert y Javi Guerra, sellaron una remontada épica.

En ElDesmarque ponemos nota a los jugadores del Valencia CF

Stole Dimitrievski (7): El normacedonio nada pudo hacer en la acción del penalti. Después estuvo sobrio, como siempre. Tampoco pudo hacer nada en el 1-2 de Lucas Boyé.

Gayà (5): El capitán no atraviesa su mejor momento. Le falta un punto, pero cumple siempre y no se esconde nunca. Aprobado justo

Unai Núñez (8): El central vasco es un descubrimiento. Todo lo hace con sobriedad y eficacia. Un cabezazo suyo propició el 2-2

Cömert (9): Tenía un duelo complicadísimo con Lucas Boyé. Se permitió el lujo de descolgarse en ataque en algunas ocasiones. Pero en la jugada del córner del 1-2 no estuvo ni se le esperó. Ese fallo enturbia su actuación que fue buena. No en vano, marcó un gol, el 2-2 que ponía las tablas en el marcador.

Thierry (5): Sigue lejos de su mejor momento de forma. Aprobado porque está fuera de punto pero aguantó todo el partido.

Guido Rodríguez (5): El argentino pisó a Toni Martínez en el primer minuto y dejó en desventaja al Valencia CF

Ugrinic (8): Omnipresente en todo el centro del campo. Las pelea todas, gana muchas y si tuviera gol.. Antes del descanso ya había dado 33 pases. El 1-1 comenzó

Javi Guerra (9): Ha vuelto a dar un salto exponencial. Descolgándose y peleando en la frontal vuelve a muestra la calidad que atesora. En la segunda mitad marcó un gol al primer minuto demostrando que ha vuelto por sus fueros. Gran partido del valenciano

Javi Guerra marca el empate ante el Alavés
Javi Guerra marca el empate ante el Alavés. Valencia CF

Rioja (6): El ex del Alavés lo intentó, se dejó la piel y puso algunos centros interesantes en la primera mitad. Se marchó cabreado por el cambio.

Ramazani (9): Amonestado por una falta en la banda. Activo y eléctrico como siempre, es el jugador más desequilibrante del equipo.

Umar Sadiq (8): Umar en su más amplia expresión. Capaz de sacarse jugadas de la nada y fallar remates que parecían claras. Es el día que no le salió nada bien de cara a gol, aún dio una asistencia para el 1-1 de Javi Guerra.

Sadiq no estuvo nada acertado ante el Alavés
Sadiq no estuvo nada acertado ante el Alavés. Valencia CF

También jugaron en el Valencia CF:

Arnaut Danjuma (5): Salió en el minuto 69 por Luis Rioja.

Hugo Duro (8): Salió en el minuto 73 por Filip Ugrinic. Se inventó un penalti y tuvo los arrestos para marcarlo.

Dani Raba (sc): Salió en el minuto 81 por Ramazani. Poco destacado

André Almeida (5): Salió en el minuto 81 por Javi Guerra. Puso el centro que propició el 2-2

Diego López (sc): Salió en el minuto 81 por Thierry. Poco destacado

El entrenador:

Carlos Corberán (6): De inicio apostó por un once con ninguna variación respecto al de Osasuna. Lo lógico era repetir y lo hizo. El gol al medio minuto del Alavés no modificó su planteamiento y su equipo fue mejor.

Como el Valencia CF dominaba, su primer cambio llegó en el 69 cuando sacó a Danjuma por un agotado y el Valencia CF se hundió.

Con el 1-2 sentó a Ugrinic y sacó a Hugo Duro. Su equipo no reaccionó hasta el final que remontó gracias al punta madrileño.

Temas