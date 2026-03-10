David Torres 10 MAR 2026 - 07:17h.

Hugo Duro: "Desde que he llegado aquí no he podido jugar ninguna competición europea y hasta que no la juegue no voy a parar"

El principal cambio que Kiat Lim no dio en su primer año

Valencia"Nuestro sueño es tirar hacia arriba. Desde que he llegado aquí no he podido jugar ninguna competición europea y hasta que no la juegue no voy a parar. Esto es el Valencia y si no mirar hacia arriba obviamente la afición te va a apretar y con razón", decía Hugo Duro al acabar el último partido de LALIGA con victoria ante el Deportivo Alavés que les acerca más a las competiciones europeas que al descenso.

"Siempre he tenido ese sentimiento de unión con la gente y al final te sientes responsable de no poder mirar más hacía arriba. Siempre digo que mientras dejemos todo en el campo y no nos podamos achacar algo, el equipo tiene que ser ambicioso mirar hacía arriba porque es lo mínimo que este club, este equipo y esta afición merece", decía un Hugo Duro en Onda Cero justo días antes de que se cumplan seis años fuera de Europa. Él llegó en el 21, el Valencia CF no está en competiciones europeas desde el 10 de marzo de 2020, cuando el Atalanta lo eliminó de la Champions ganándole en Mestalla por 3-4.

Seis años fuera de Europa

Hay que remontarse a la temporada 2019-2020 para encontrar al equipo valenciano disputando por última competición europea. En aquella ocasión, el Valencia jugó la Liga de Campeones tras ganar la Copa del Rey y clasificarse de la mano de Marcelino para la Champions, de la que fue eliminado por el Atalanta italiano en octavos de final antes de que la competición se detuviera como consecuencia de la pandemia y ya con Celades en el banquillo.

Con Peter Lim, Europa es una quimera va a batir su propio récord

Nueve temporadas lleva Meriton al frente del club. De estas once campañas, el club ha terminado en competición europea en tres de ellas (14-15, 17-18 y 18-19), las tres en Champions League siendo cuarto clasificado. El resto de las campañas, el Valencia ha ido deambulando por el medio de la tabla, entre la novena y la decimotercera posición o, como en las últimas, peleando por evitar el descenso.

Si el Valencia CF acaba fuera de Europa batirá su propio récord negativo en la historia fuera de Europa

La actual rascha asciende a 2.190 días, cada vez más cerca de su peor registro. La racha más negativa fuera de Europa la vivió todavía en el pasado siglo cuando entre 1983 y 1989 y con un descenso a Segunda División de por medio, pasó 2.373 días sin jugar Europa, con lo que superó la de 1972 a 1978 (2.135 días) y la de 1993 a 1996 (1.043). Con el agravante, además, de que no eran años en los que, como este, se clasificaban hasta siete equipos para Europa.

