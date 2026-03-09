David Torres 09 MAR 2026 - 10:34h.

Eray Cömert celebra la remontada con un banderín como en el Ciutat de València

ValenciaEray Cömert está bien hasta cuando falla, como en la victoria con remontada agónica ante el Deportivo Alavés. El central suizo se ha hecho con la titularidad cuando nadie lo esperaba y, aunque Lucas Boyé, el delantero al que él marcaba, anotó el 1-2, supo rehacerse para marcar el 2-2 y abrir la puerta con el tiempo cumplido a una nueva y trascendental victoria del Valencia CF que ya mira hacia arriba. Mestalla se lo reconoce y él lo celebró con un banderín a petición de la Curva Nord pero también con una gran dosis de autocrítica.

El central es consciente de que el equipo le dio vida al Alavés. Lo reconocía al final del encuentro. "Controlamos el partido mucho, pero fallamos también balones, incluido yo, muy fáciles que normalmente no fallamos. Y esa sensación darle a otro equipo un poco más confianza. Luego ellos marcan el segundo gol y también es mi marca, yo he perdido mi marca y por eso tengo mucha más alegría por marcar luego el 2-2 y para ayudar a mi equipo otra vez, para empujar. Y bueno, hay que seguir, hay que seguir más, hay que trabajar más para no fallar estos pases fáciles", decía Cömert

El internacional suizo no se oculta delante del micro: "Es una cosa de concentración solo, porque la calidad tenemos en el equipo. Controlamos mucho el partido y controlar es una cosa, pero luego hay que buscar el gol, es otra cosa. Y creo que en ese necesitamos hacer un poco más". Y tampoco lo hace en redes sociales, dónde aseguraba que: "Sabemos que no ha sido nuestro mejor partido (incluido el mío), pero a veces necesitas aceptar y celebrar también victorias feas y sufridas"

Eray Cömert lo ha jugado todo desde enero

El central, que acaba contrato en verano, ha renacido en 2026. Desde mitad del mes de enero lo ha jugado todo (a excepción de dos minutos al final de un partido en el que fue sustituido), incluida LALIGA y la Copa. Ha marcado dos goles que han servido para sumar seis puntos de oro que permiten al Valencia CF respirar tranquilo.