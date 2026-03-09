David Torres 09 MAR 2026 - 00:23h.

LALIGA amplía su informe sobre el botellazo a Cömert y recoge que ondeó un banderín "generando tensión"

El suizo respondió a la Curva Nord

Compartir







ValenciaMestalla pasó de volver a pedir la dimisión de Carlos Corberán en el minuto 81 a enloquecer quince minutos después con una remontada agónica que supuso el triunfo ante el Deportivo Alavés. El encuentro, disputado en el estadio Mestalla, finalizó con 3-2 en el marcador cuando en el 90 reflejaba el 1-2 Javi Guerra, Cömert y Hugo Duro, autores de los goles valencianistas le dieron la vuelta a un partido que acabó con el público emocionado y la Curva Nord jaleando a Eray Cömert. En el 89’, el suizo empató, de nuevo, el encuentro aprovechando un rechace en el área (2-2). A falta de tres minutos para acabar, Hugo Duro provocó un penalti para los nuestros. El propio Hugo lanzó y marcó (3-2). Sadiq estuvo muy cerca de sentenciar el encuentro con una gran jugada.

PUEDE INTERESARTE Notas y uno por uno del Valencia CF ante el Alavés: Tres sobresalientes y ningún suspenso

La celebración de Eray Cömert

Eray Cömert estaba celebrando el triunfo sobre el césped en solitario y la Curva Nord empezó a cantarle "coge el banderín" en clara referencia a lo que pasó en el Ciutat de València cuando, tras vencer en el derbi, Cömert colgó una camiseta del Valencia CF en un banderín de córner y celebró un triunfo que provocó las iras granotas.

Cabe recordar que el defensa, durante la celebración del triunfo visitante, cogió el banderín de un córner, colgó su camiseta y lo enarboló por el terreno de juego en un gesto que enfadó al equipo rival y a la hinchada levantinista. Parte de la grada del Levante respondió con el lanzamiento de botellas y, al menos, una de ellas impactó en el cuerpo de Cömert cuando éste estaba a punto de entrar en el túnel de vestuarios.

Tanto el entrenador del Valencia, Carlos Corberán, como el valencianista César Tárrega, se disculparon con el Levante por el gesto de Cömert, que en su cuenta en Instagram afirmó que “bajo ninguna circunstancia” pretendió humillar al Levante ni a su afición con su celebración.

Hoy, en Mestalla, y ante los cánticos de la afición, cogió el banderín que recogía un operario y volvió a celebrar un triunfo tan valioso ante el jolgorio de su afición.