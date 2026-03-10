Que opciones (reales) tiene el Valencia CF de ir a Europa: Contesta el Big Data

Compartir







El Valencia CF le ha tomado el pulso a la competición en la segunda vuelta. El equipo de Carlos Corberán cerró la jornada 27 de LALIGA EA Sports en la zona media de la clasificación (12º) tras su última victoria ante el Deportivo Alavés, una posición que le permite abrir una brecha de siete puntos respecto a los puestos de descenso. El conjunto valencianista se sitúa además relativamente cerca de la zona que podría dar acceso a competiciones europeas, a cinco puntos de la séptima plaza —que en principio otorgaría billete continental— y a tres de la octava posición, pendiente de las combinaciones finales de la temporada. Con once jornadas todavía por disputarse, el equipo afronta antes del parón liguero dos compromisos consecutivos a domicilio, ante el Oviedo y el Sevilla, encuentros que pueden marcar si el conjunto de Mestalla consolida definitivamente su tranquilidad en la tabla o si logra engancharse a la pelea por los puestos europeos en el tramo final del campeonato. La pregunta es ¿tiene opciones reales el Valencia CF de ir a Europa? Lo analizamos justo en el día en el que se cumplen seis años fuera de Europa.

¿Cuántos equipos irán a Europa? Hasta diez podrían ir

Antes de nada, hay que ver qué equipos van a Europa. Para ello, lo primero que hay que saber es si España mantiene la quinta plaza adicional para la UEFA Champions League, que se otorga a las ligas con mejor rendimiento colectivo en las competiciones UEFA. España compite actualmente con Alemania por ese cupo extra, que ampliaría el número de representantes habituales. La lucha es encarnizada y es clave, porque entonces se añadiría un equipo más. El sexto a la Europa League y el séptimo a la Conference.

Pero hay más, si el Atlético gana la Copa del Rey a la Real Sociedad, como lo normal es que vaya a Champions por vía Liga, la plaza de Europa League se trasladaría a la competición liguera, con lo que hasta el octavo iría a Europa. Si ganan los vascos y no están entre los seis primeros, esa plaza sería para los txuri-urdines.

Con ocho plazas posibles o fijas, cabe además la opción de que alguno de los equipos vivos en las competiciones europeas las ganen generando así además otra plaza en Europa, de forma que hasta nueve o diez equipos podrían ir a Europa

Las opciones del Valencia CF

En este escenario en ElDesmarque acudimos una jornada más al Big Data para analizar al detalle las predicciones que ofrece Driblab. Esta herramienta establece el porcentaje exacto de cambios clave por Europa y el descenso a final de temporada.

El resumen del cuadro es sencillo, en caso de que fueran cuatro equipos a la Champions, las opciones son del 1,6% para ir a la Europa League y el 3,6% de ir a la Conference League.

Si, como así parece, el octavo entra en Europa, el Valencia CF estaría en estos momentos a tres puntos de Europa. Con todo, el laboratorio de datos Driblab le da un porcentaje mínimo de posibilidades de ir a Europa. Así, en caso de que vayan cinco equipos españoles a Champions: las opciones valencianistas son del 5,7% de Conference, 5,1 de Europa League y 0,1% de Champions.

Todo ello sin olvidar que sigue todavía con un porcentaje similar de bajar a Segunda. Es lo que tiene la actual Liga