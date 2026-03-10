David Torres 10 MAR 2026 - 10:01h.

Unai Núñez ha encontrado su sitio en Mestalla y es feliz y el club valorará su continuidad cuando esté salvado

ValenciaUnai Núñez ha caído de pie en Mestalla. Cinco partidos defendiendo la elástica valencianista han servido para demostrar que hay central y que el Valencia CF acertó apostando por él este verano. Sirva como ejemplo la victoria frente al Deportivo Alavés. Además de los goleadores de la noche, otro de los protagonistas fue Unai Núñez, quien sobresalió en el aspecto defensivo. El de Portugalete fue el segundo jugador del partido con más participación (78 acciones) -solo por detrás de Guido Rodríguez (86)-, el tercero en cuanto al volumen ofensivo (66 acciones) -tras Guido y Gayà-, el primero del equipo con respecto a las acciones defensivas (12) el que más recuperaciones hizo del Valencia CF (8) y el que más remates bloqueó (2).

Las sensaciones: "ReAmuntada"

Este rendimiento se ha transformado en buenas sensaciones en la grada, en la caseta y en el futbolista. Mestalla lo valora, el cuerpo técnico del club está feliz con el rendimiento de Unai y le ha dado la titularidad y el central está feliz en Valencia. Su último mensaje en redes con el guiño al valencianismo "reAmuntada" lo confirma. Es, de momento, sólo un buen principio, un gran principio.

El futuro de Unai Núñez: tiene que volver al Celta

El inicio de Unai es prometedor, pero, según ha podido saber ElDesmarque, es pronto para hablar de más. De hecho, en Mestalla no han abierto aún el debate sobre su futuro. Eso sucederá cuando el equipo esté salvado y con la temporada acabada.

Cabe recordar que en la temporada 2022-23, Unai fichó por el RC Celta de Vigo. En el combinado vigués compitió 76 encuentros en las dos campañas que estuvo. Posteriormente, volvió al Athletic Club, en calidad de cedido, en la 24-25. Tras ello, hasta el momento en la 25-26, ha estado en el Hellas Verona de la Serie A pero en verano tendrá que volver al Celta de Vigo, club con el que le queda un año de contrato por lo que en enero de 2027 podría negociar su salida libre. Antes, el conjunto de Mestalla y el futbolista tienen previsto y sentarse a hablar del futuro. Será, si todo sigue como hasta la fecha, en junio. No antes.