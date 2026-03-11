David Torres 11 MAR 2026 - 18:12h.

Ramazani, el jugador de mayor alto impacto en el Valencia

ValenciaCon el cambio de año, Largie Ramazani ha cambiado radicalmente. Se convirtió en el especialista en lazar penaltis que daban puntos, da asistencias y se ha asentado en el once titular de Carlos Corberán. El futbolista, que pertenece al Leeds, club que lo cedió sin opción de compra, ha abierto por méritos propios un debate en Mestalla. Sus lanzamientos de penaltis, las acciones que genera como la mano no pitada a Herrando lo convierten a día de hoy en un futbolista clave para los de Carlos Corberán y la pregunta que se hace el valencianismo es evidente. ¿Debe el Valencia CF apostar por él en verano y tratar de retenerlo? El primer paso es que él quiera y, este miércoles, junto a su inseparable Sadiq Umar, y las jugadoras Marina Martí y Lena Pérez ha explicado que "Estoy aquí para trabajar, a seguir, y vamos a ver lo que pasa en el futuro. voy a seguir trabajando fuerte hasta el final de temporada".

Ramazani, que ha anotado cuatro goles en 16 encuentros en LaLiga 2025/26, su registro más alto en una misma campaña en la competición y ha marcado en dos partidos seguidos como visitante, ante Levante y Villarreal, por primera vez en la máxima categoría, además, ha comentado si el Valencia CF puede o no ir a Europa. "Creo que tenemos un buen equipo, vamos a seguir trabajando juntos hasta el final de temporada. el objetivo es afrontar los partidos como lo estamos haciendo", ha dicho y, al insistirle sobre el asunto, se ha cerrado en su tesis. "Lo que queremos es ganar partidos, hacer feliz a la afición y vamos a seguir trabajando hasta el final de temporada".

El cabreo de Luis Rioja

Además explicó cómo se vio en el vestuario el cabreo de Luis Rioja con el cambio. "Es normal el cabreo de Rioja. Es un buen compañero, son cosas que pasan en el fútbol".

Preguntado por si en el vestuario se habla de Europa, Ramazani contestó: "Puede ser que sí, puede ser que no"

La situación y el futuro de Largie Ramazani

Internacional en las categorías inferiores de Bélgica y formado en las canteras del RSC Anderlecht y del Charlton Athletic, Ramazani firmó en 2017 con el Manchester United, club con el que debutó en la élite antes de su fichaje en 2020 por la UD Almería. En España, el nuevo jugador del Valencia CF ya dio muestras de su potencial con goles y asistencias, protagonizando un buen rendimiento en sus más de 100 partidos, y coincidiendo por primera vez con Sadiq, hasta que en 2024 el Leeds United se hizo con sus servicios.

En el club inglés apenas jugaba y el Valencia apostó por él y, además, lo ha juntado con su inseparable amigo Umar Sadiq, sin duda un gancho más para que Largie quiera quedarse. Dicho esto, la segunda pata de la ecuación pasa porque el Leeds, que no tiene una necesidad real de venderlo se decida a dejarle salir. Los ingleses pagaron 7.7 millones por él hace dos años, una cantidad difícilmente asumible para los de Mestalla. En esa negociación, si se produce, la voluntad del futbolista es clave.