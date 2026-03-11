Hugo Duro, un asesino letal en el área: el dato que lo pone por delante de Mbappé, Muriqi o Lamine Yamal

Lleva 40 goles, ya está entre los 30 máximos goleadores de la historia del Valencia CF

Hugo Duro habla del mister, de los pitos de la afición y sonríe: "Sadiq parece Pelé, obviamente le toca jugar a él"

Compartir







Valencia"Estoy tranquilo, porque al final trabajo día a día lo que pide el míster y lo que pasa es que Sadiq parece Pelé (ríe). El chico lo está haciendo muy bien, está dando cosas al equipo con y sin balón. Yo tengo que esperar mi momento y si él trabaja como está trabajando pues le toca a él, obviamente", decía Hugo Duro tras marcar el 3-2 ante el Deportivo Alavés y darle tres puntos de oro al transformar un penalti que él mismo forzó. Acostumbrado a la titularidad, con la llegada de Sadiq empieza a disfrutar de otro rol que, sin embargo no le ha hecho perder su principal cualidad.

PUEDE INTERESARTE Javi Guerra punto y final a tres años sin remontadas en Mestalla: Pasaron mil días

Los datos de Hugo Duro

El delantero marcó por tercera vez esta campaña tras haber empezado el choque en el banquillo y acumula su mejor eficiencia de tantos por minuto jugado desde que llegó al club. El atacante madrileño ya había marcado tras haber empezado en el banquillo en los triunfos ante el Athletic, en el que Borja Santamaría había adelantado (2-0), y ante el Levante, cuando su tanto sí que supuso el triunfo (1-0) y este domingo lo hizo en el 99 tras haber salido en 74.

En total, sin tener en cuenta los descuentos, Hugo Duro ha disputado 1454 minutos y ha marcado ocho goles, lo que supone un tanto cada 181 minutos sobre el terreno de juego. Supera así su mejor marca personal, que la estableció la temporada pasada, cuando el delantero logró 11 tantos en 2.171 minutos, lo que supuso un gol cada 197 minutos.

Su récord de goles fueron los 13 tantos de la campaña 2023-24 pero en esa temporada disputó 2996 minutos por lo que marcó un gol cada 230 minutos en el césped.

La eficacia lo convierte en el mejor de LALIGA

Con todo, el dato más relevante es que Hugo Duro apenas necesita entrar en juego, es un rematador letal. Un hombre de área clásico. Y es que, para anotar los ocho goles que ha marcado esta campaña únicamente ha necesitado rematar 27 veces, Es decir, uno de cada tres disparos del madrileño acaba en gol. En esta faceta el punta del Valencia CF es insuperable. Sólo Vanat del Girona supera sus dígitos pero el ucraniano lo ha hecho anotando tres goles de penalti, por uno sólo de Hugo Duro, que no es el lanzador en el Valencia CF.

Jugador

Goles

Remates

Remates a puerta

Conversión %

Kylian Mbappé

23

111

51

20.72%

Vedat Muriqi

18

75

36

24.00%

Lamine Yamal

14

97

34

14.43%

Ante Budimir

13

70

26

18.57%

Ferran Torres

12

56

28

21.43%

R. Lewandowski

11

50

24

22.00%

Mikel Oyarzabal

11

64

28

17.19%

Borja Iglesias

11

40

22

27.50%

Jorge de Frutos

10

41

19

24.39%

Alexander Sørloth

10

50

27

20.00%

Vinícius Júnior

9

74

31

12.16%

Vladyslav Vanat

9

26

17

34.62%

Lucas Boyé

9

52

18

17.31%

Alberto Moleiro

9

39

17

23.08%

Cucho Hernández

8

63

17

12.70%

Raphinha

8

50

14

16.00%

Julián Álvarez

8

48

24

16.67%

Georges Mikautadze

8

40

21

20.00%

Hugo Duro

8

27

11

29.63%

Akor Adams

7

49

26

14.29%

André Silva

7

36

18

19.44%

Rafa Mir

7

57

30

12.28%

Antony

7

63

26

11.11%

Con su gol ante el Alavés ya está entre los 30 máximos goleadores de la historia del club en LALIGA, competición en la que suma 40 dianas.

A un gol tiene a Rubén Baraja, a dos a Valdez y Buqué, a tres a Angulo y a cuatro a Mendieta. El último fuera del Top 20 es Piojo con 47, lejos todavía para el futbolista al que le quedan dos años de contrato todavía.