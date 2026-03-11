Hugo Duro, un asesino letal en el área: el dato que lo pone por delante de Mbappé, Muriqi o Lamine Yamal
Lleva 40 goles, ya está entre los 30 máximos goleadores de la historia del Valencia CF
Hugo Duro habla del mister, de los pitos de la afición y sonríe: "Sadiq parece Pelé, obviamente le toca jugar a él"
Valencia"Estoy tranquilo, porque al final trabajo día a día lo que pide el míster y lo que pasa es que Sadiq parece Pelé (ríe). El chico lo está haciendo muy bien, está dando cosas al equipo con y sin balón. Yo tengo que esperar mi momento y si él trabaja como está trabajando pues le toca a él, obviamente", decía Hugo Duro tras marcar el 3-2 ante el Deportivo Alavés y darle tres puntos de oro al transformar un penalti que él mismo forzó. Acostumbrado a la titularidad, con la llegada de Sadiq empieza a disfrutar de otro rol que, sin embargo no le ha hecho perder su principal cualidad.
Los datos de Hugo Duro
El delantero marcó por tercera vez esta campaña tras haber empezado el choque en el banquillo y acumula su mejor eficiencia de tantos por minuto jugado desde que llegó al club. El atacante madrileño ya había marcado tras haber empezado en el banquillo en los triunfos ante el Athletic, en el que Borja Santamaría había adelantado (2-0), y ante el Levante, cuando su tanto sí que supuso el triunfo (1-0) y este domingo lo hizo en el 99 tras haber salido en 74.
En total, sin tener en cuenta los descuentos, Hugo Duro ha disputado 1454 minutos y ha marcado ocho goles, lo que supone un tanto cada 181 minutos sobre el terreno de juego. Supera así su mejor marca personal, que la estableció la temporada pasada, cuando el delantero logró 11 tantos en 2.171 minutos, lo que supuso un gol cada 197 minutos.
Su récord de goles fueron los 13 tantos de la campaña 2023-24 pero en esa temporada disputó 2996 minutos por lo que marcó un gol cada 230 minutos en el césped.
La eficacia lo convierte en el mejor de LALIGA
Con todo, el dato más relevante es que Hugo Duro apenas necesita entrar en juego, es un rematador letal. Un hombre de área clásico. Y es que, para anotar los ocho goles que ha marcado esta campaña únicamente ha necesitado rematar 27 veces, Es decir, uno de cada tres disparos del madrileño acaba en gol. En esta faceta el punta del Valencia CF es insuperable. Sólo Vanat del Girona supera sus dígitos pero el ucraniano lo ha hecho anotando tres goles de penalti, por uno sólo de Hugo Duro, que no es el lanzador en el Valencia CF.
Jugador
Goles
Remates
Remates a puerta
Conversión %
Kylian Mbappé
23
111
51
20.72%
Vedat Muriqi
18
75
36
24.00%
Lamine Yamal
14
97
34
14.43%
Ante Budimir
13
70
26
18.57%
Ferran Torres
12
56
28
21.43%
R. Lewandowski
11
50
24
22.00%
Mikel Oyarzabal
11
64
28
17.19%
Borja Iglesias
11
40
22
27.50%
Jorge de Frutos
10
41
19
24.39%
Alexander Sørloth
10
50
27
20.00%
Vinícius Júnior
9
74
31
12.16%
Vladyslav Vanat
9
26
17
34.62%
Lucas Boyé
9
52
18
17.31%
Alberto Moleiro
9
39
17
23.08%
Cucho Hernández
8
63
17
12.70%
Raphinha
8
50
14
16.00%
Julián Álvarez
8
48
24
16.67%
Georges Mikautadze
8
40
21
20.00%
Hugo Duro
8
27
11
29.63%
Akor Adams
7
49
26
14.29%
André Silva
7
36
18
19.44%
Rafa Mir
7
57
30
12.28%
Antony
7
63
26
11.11%
Con su gol ante el Alavés ya está entre los 30 máximos goleadores de la historia del club en LALIGA, competición en la que suma 40 dianas.
A un gol tiene a Rubén Baraja, a dos a Valdez y Buqué, a tres a Angulo y a cuatro a Mendieta. El último fuera del Top 20 es Piojo con 47, lejos todavía para el futbolista al que le quedan dos años de contrato todavía.