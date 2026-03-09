David Torres 09 MAR 2026 - 14:01h.

El Valencia CF culmina en tres minutos una remontada agónica en el regreso de Quique a Mestalla

Javi Guerra marcó su primer gol de la temporada

Valencia"Estas victorias también sirven para mucho porque el equipo ha luchado hasta el final. Ha habido momentos más complicados, momentos que nos han apretado más, momentos que hemos tenido para incluso ponernos por delante. Al final llevábamos tiempo sin remontar un partido", reflexionaba Javi Guerra al final de la victoria contra el Deportivo Alavés que, además de tres puntos, significó la primera remontada en LALIGA en el Valencia CF en tres años. Han tenido que pasar 109 partidos. Su período más largo en la élite.

Javi Guerra, el nexo de unión

Hacía exactamente 1046 días desde que el Valencia CF, también con Javi Guerra como protagonista. El de Gilet, en aquel 27 de abril de 2023 era un imberbe que apenas debutaba. Hoy es uno de los pilares del Valencia CF que ha tenido que levantarse tras una crisis personal de rendimiento después de que renovara en verano. "La clave de los buenos rendimientos de los jugadores siempre está en los jugadores. La forma de jugar tiene que ver en las relaciones que se establecen entre los jugadores, esto es un juego de equipo. Estoy contento, siempre ha habido confianza absoluta en las posibilidades de Javi, hizo un gran partido ante el CA Osasuna", decía Corberán en la previa y Guerra le ha dado la razón.

¿Desde cuándo no remontaba el Valencia CF un partido en Mestalla?

Fue hace tres años. La última ocasión tuvo lugar 27 de abril de 2023, el equipo dirigido por Rubén Baraja le dio la vuelta al partido, que se había puesto cuesta arriba con el gol de Larin en el minuto 6, con dos tantos, uno de Diakabhy y otro de Javi Guerra, éste último en el minuto noventa de encuentro. Antes que esa, hay que remontarse al 20 de diciembre de 2021, para encontrar un partido en el que el club de Mestalla fuera capaz de revertir un resultado adverso para hacerse con los tres puntos. Fue el 3-4 en el Ciutat de València, precisamente ante el Levante UD de Alessio Lisci.