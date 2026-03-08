Luis Rioja, a puñetazos con el banquillo tras ser sustituido por Corberán

Saray Calzada 08 MAR 2026 - 23:32h.

En los últimos tiempos se ha puesto de moda lo de que los jugadores se enfaden tras ser sustituido. Luis Rioja ha sido el último en hacerlo en el partido del Valencia ante el Deportivo Alavés. Los de Corberán iban perdiendo desde el minuto uno ya que pitaron un penalti a favor de los de Quique Sánchez Flores cuando solo habían pasado 30 segundos. El entrenador valencianista decidió mover el banquillo en el minuto 69 y eligió al centrocampista.

Danjuma entró en su lugar y no se sabe si el cabreo era con Corberán por decidir cambiarle o consigo mismo por su rendimiento en el campo, pero tuvo una reacción bestial contra el banquillo. Comenzó a dar puñetazos. El jugador vio nada más sentarse cómo Lucas Boyé marcaba el segundo del Alavés y se ponía de nuevo por encima del marcador. 'Movistar' captaba la reacción del futbolista cuando vio que a su equipo el marcaban: "Claro, claro", dijo Luis Rioja.

De rozar el descenso a casi mitad de tabla

Lo que sucedió al final del partido fue de nuevo una locura. En el minuto 85, Mariano estuvo a punto de marcar el 1-3, pero cuando tenía que rematar solo delante del portero se dejó el balón atrás y su oportunidad se desbarató. Cuatro minutos después que eso Comert empataba y en el descuento el colegiado señalaba un penalti a Hugo Duro que este mismo se encargaba de transformar para darle la victoria al Valencia y que le permite poner tierra de por medio del descenso.

Hasta en dos ocasiones de adelantó el Alavés en el marcador y tres años después, el Valencia conseguía remontar un partido que ya daba casi por perdido. El Valencia con estos tres puntos se queda en el puesto número 12 con 32 puntos, siete por encima del Mallorca que es el que marca el descenso en esta jornada 27.