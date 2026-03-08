Joaquín Anduro 08 MAR 2026 - 23:05h.

Así jugaron los hombres de Quique en su debut

Quique vuelve a Mestalla ovacionado: "Este estreno es un poco distinto, hay muchas emociones"

El Deportivo Alavés cayó por 3-2 ante el Valencia en el debut de Quique Sánchez Flores en el equipo vitoriano ante la que fuera su afición. Lucas Boyé adelantó a los blanquiazules en un penalti cometido a los 30 segundos y volvería a anotar en la segunda pero los locales terminaron remontando con un penalti en el descuento.

En ElDesmarque ponemos nota y evaluamos, de manera individual, la actuación de los jugadores del conjunto babazorro en la jornada 27 de LALIGA EA SPORTS.

Antonio Sivera [7]: Dejó varias paradas de mérito como una abajo a un tiro de Ramazani o un mano a mano de Sadiq ya después del tercer tanto local. Se lució pese a los tres goles encajados ante un Valencia que insiste en contar con él.

Nahuel Tenaglia [7]: Providencial en defensa y, sobre todo, en tres jugadas, frenando en dos de ellas a Javi Guerra cuando se iba mano a mano el jugador valencianista. El líder en la zaga.

Carlos Protesoni [7]: El uruguayo tuvo que jugar como central ante las numerosas bajas en esa zona y estaba cuajando una gran actuación, con robo clave a Sadiq tras un fallo propio, hasta que tuvo que marcharse lesionado antes de la media hora.

Jon Pacheco [4]: No se lo puso fácil Sadiq, que le ganó en los balones al espacio pero no en los duelos en el uno contra uno y los balones aéreos, donde el central de Elizondo le plantó cara. Terminó cometiendo el penalti del 3-2 por un agarrón sobre Hugo Duro en el que además acabó expulsado.

Jonny Otto [6]: Pudo descolgarse en ataque con peligro durante la primera media hora hasta que pasó a jugar como central por exigencias del guion. En defensa, el gallego cumplió.

Antonio Blanco [6]: Tras marcar en la primera jugada, el capitán tuvo más trabajo en defensa que con balón a pesar de que siempre le dio sentido a la circulación del Alavés cuando tuvo la ocasión.

Jon Guridi [4]: Una de las novedades de Quique fue el regreso al once del centrocampista de Azpeitia, que no aprovechó la oportunidad ya que, a pesar de demostrar buen manejo de balón, lo hizo en pocas ocasiones y no estuvo bien en defensa. Un mal despeje suyo rebotó en Jonny y acabó en el 1-1.

Ángel Pérez [8]: Asentado en la banda derecha, alternando entre carrilero y extremo y siempre aportando envíos peligrosos al área en un ataque que, casi siempre, pasaba por él. También supo mostrarse expeditivo en defensa.

Carles Aleñá [4]: Fue de los jugadores que menos participaron en ataque, sobre todo en la segunda mitad, y en defensa se echó en falta más ayuda a la hora de tapar las peligrosas subidas de Thierry Correia con su velocidad.

Toni Martínez [6]: Recibió un pisotón en el área a los 30 segundos de juego que Guzmán Mansilla señaló como penalti. Mucha brega y pelea con los defensas del Valencia para ganar balones aéreos con los que dar un respiro a sus compañeros.

Lucas Boyé [9]: Arrancó el partido marcando el penalti del 0-1 y, desde ahí, fue un peligro constante para la defensa del Valencia por alto, disponiendo de más ocasiones con sus remates hasta que volvió a marcar en un córner en el minuto 72.

Sustituciones de Quique Sánchez Flores en el Valencia-Alavés

Yusi Enríquez [5]: Tuvo que salir en la banda izquierda por la lesión de Protesoni y rayó a un gran nivel por la banda izquierda sin prodigarse en exceso en el ataque pero cerrando bien su banda con el marcador a favor.

Ander Guevara [4]: Mejoró las prestaciones de Guridi en el centro del campo ayudando a sus compañeros en tareas defensivas pero Unai Núñez le ganó por alto la pelota que mandó al palo y marcó Cömert. Vio la segunda amarilla por protestar en el penalti de Pacheco.

Denis Suárez [6]: Entró muy bien al partido el gallego, con una acción técnica y el saque de esquina que remató a gol Lucas Boyé.

Mariano Díaz [4]: Quique declaró que volvería a contar con Mariano y lo confirmó dándole los últimos minutos en Mestalla. Perdonó una ocasión clara a la que no dejó de darle vueltas.