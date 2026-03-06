Joaquín Anduro 06 MAR 2026 - 20:32h.

Quique ha vuelto a contar con Mariano en el Alavés

Quique Sánchez Flores explica por qué recupera a Mariano y habla de su recuerdo de Mestalla: "Fue mi afición"

Compartir







El Deportivo Alavés ha cambiado de rumbo esta semana con la marcha de Eduardo Coudet a River Plate y la llegada de Quique Sánchez Flores a Mendizorroza para buscar la salvación albiazul. Uno de los primeros cambios visibles en el equipo desde la llegada del nuevo técnico ha sido la presencia de Mariano Díaz en la convocatoria para el partido en Mestalla después del 'perdón' al internacional dominicano, apartado con el Chacho.

Sergio Fernández cerró en verano la llegada del delantero como agente libre tras haber pasado unas semanas a prueba después de un año sin jugar ya que, tras su salida del Sevilla en 2024, el ariete se pasó un año sin club. A pesar de comenzar incluso con titularidades con el argentino a los mandos, poco a poco fue perdiendo importancia hasta terminar fuera incluso de las convocatorias sin especificar el motivo real de estos descartes.

Tampoco extrañaba esta situación en un Mariano Díaz que se acostumbró a estar varios años sin apenas jugar en el Real Madrid salvo contadas excepciones y una temporada en el Sevilla en la que las lesiones fueron su principal lastre. Esto mismo lo confirmó Quique Sánchez Flores durante su etapa en el banquillo hispalense en la 23/24 cuando coincidió con el futbolista, del que destacó su "esfuerzo".

"Este chico, cada día entrena mejor o al menos disimula mejor su dolor. Sabemos que entrena con dolor, sabemos que en determinadas fases procuramos que él haga todo continuado, que no se enfríe, porque está sufriendo. El chico nos lo comunica, hace un esfuerzo, pero arrastra un dolor que le va a tener lastimado", declaró el entrenador madrileño por aquel entonces.

PUEDE INTERESARTE Mariano Díaz se la juega al Deportivo Alavés y vuelve a repetir lo del Real Madrid

En total, Quique sólo pudo contar con Mariano en tres partidos antes de recaer de su lesión en el pie y otros tres al final de la temporada en lo que sería su despedida del Sevilla. Ahí llegó el final de su contrato por un único año hasta que el Alavés volvió a reclutarle el pasado verano con una firma por dos años tras aprobar en el periodo a prueba y un bagaje en el que únicamente destaca su hat-trick al Getxo en Copa del Rey.

Quique Sánchez Flores recupera a Mariano en el Alavés

Ya en su presentación, Quique Sánchez Flores apostó por recuperar a un futbolista que nunca ha repetido su gran 17/18 en las filas del Olympique de Lyon: "La figura de Mariano, lo conozco de todo este tiempo del Sevilla. Hace dos temporadas. Voy a hablar con él. Me gustaría contar con todos los jugadores. Es mi objetivo, que todos crezcan y saquen su mejor rendimiento, pero claro, no va a haber excepciones. Todos van a estar exigidos. Es una plantilla muy entrenable, muy profesional. Eso es lo mejor que le puede pasar a un entrenador".

Este viernes, en la rueda de prensa previa al Valencia-Alavés, el entrenador babazorro volvió a reiterar que buscará recuperar al futbolista: "Va a ir convocado. No he hablado con él, no he tenido la conversación que debo tener con él. Ahora priorizo el grupo antes que la individualidad. Pero sí, como os dije, tendré la charla con él, la conversación y vendrá convocado. Para mí es un jugador más. Lo conozco desde hace año y medio en Sevilla y me parece que es un jugador que lo he visto con ganas estos dos entrenamientos. Y si es capaz de mantener la regularidad en su rendimiento de día a día, nos va a dar buenos momentos".