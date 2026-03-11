David Torres 11 MAR 2026 - 12:02h.

Cara y cruz con Saravia y Lucas Beltrán, que ya asoma por Paterna

Dani Raba aprieta en busca de minutos

ValenciaEl delantero argentino Lucas Beltrán se ejercitó este martes en solitario sobre el terreno de juego en el día libre del Valencia y realizó trabajo con balón en la Ciudad Deportiva de Paterna después de perderse los últimos tres compromisos ligueros por unas molestias en el tendón rotuliano. Era la preparación para este miércoles, que el argentino tenía marcado en rojo. No en vano, ha comenzado con sus compañeros en la primera sesión de trabajo de campo de todo el grupo.

Cabe recordar que Beltrán no ha estado disponible contra Villarreal, Osasuna y Deportivo Alavés debido a esa dolencia en la rodilla, pero según ha podido saber ElDesmarque, las sensaciones son buenas y el jugador tenía claro que quería “probarse” esta semana para ver su estado físico. Y, de momento, aguanta.

El argentino, que ha estado trabajando al margen del grupo durante este tiempo, quiere ver si puede entrar en la convocatoria para el partido de este sábado ante el Real Oviedo en el Carlos Tartiere.

Su posible regreso, todavía no está claro si para el Carlos Tartiere o el Sánchez Pizjuán coincide con la aparición en escena de Dani Raba, que tuvo minutos por primera vez en semanas y que juega en su misma posición.

¿Qué tiene Lucas Beltrán?

En la previa del Valencia-Alavés, Carlos Corberán contó que la vuelta del delantero depende de la tolerancia al dolor del jugador: “Cuando un tendón rotuliano se irrita es muy doloroso, le impide al jugador arrancar, frenar y hacer las acciones explosivas del fútbol”. “Está con un tratamiento para tratar de ayudar a soportar la carga. Ya está en campo con readaptador, no con el grupo, y ojalá su evolución sea positiva y podamos contar con él la semana que viene”, en referencia a esta.

El jugador, entretanto, aprieta porque quiere quedarse en el Valencia CF la temporada próxima.