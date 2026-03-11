David Torres 11 MAR 2026 - 09:09h.

Javier Subirats: "Fïsicamente lo veo bien y ya conocíamos sus cualidades"

Guido es la apuesta: El Valencia CF descarta a Dieng y busca otro perfil

Compartir







Javier Subirats fue uno de los mejores centrocampistas de la historia Valencia CF, en el que militó durante doce temporadas con 354 partidos oficiales disputados y 35 goles marcados, y con el que conquistó la Recopa de Europa y Supercopa de Europa. Pero tras colgar las botas aún seguiría dejando su legado en el club. Cogió la secretaría técnica de la entidad en 1998, cargo en el que estuvo seis años, los más gloriosos de la historia del club. Copa del Rey, Intertoto, dos Ligas, una Copa de la UEFA, una Supercopa de España, dos finales de Champions... Fue el arquitecto del Valencia CF del doblete, y, por tanto, es una voz más que autorizada para hablar del actual Valencia y de fichajes y apuestas. No en vano, apuestas como Ranieri, Cúper, Rafa Benítez, David Albelda, Rubén Baraja o David Villa llevan su firma. Ahora, todavía en activo, se ha mojado por la gran estrella de este Valencia y que no es otro que Guido Rodríguez.

La opinión de Javier Subirats sobre Guido Rodríguez

Javier Subirats ha dado su opinión sobre qué hacer con Guido. En declaraciones a la Cadena SER, Subirats, que actualmente es directivo de la Asociación de Futbolistas del Valencia CF, lo tiene clarísimo.

"Yo lo estoy viendo bien a Guido. Es un jugador que si físicamente está dentro de los parámetros normales, ya sabíamos de su cualidad porque lo había demostrado en el Betis y, estando bien, yo no me lo pensaría para renovar si pudiera renovarlo. Yo lo renovaría porque es un perfil de jugador que el Valencia CF no tiene", explica

"Físicamente está demostrando que está bien porque también ha llevado mucho tiempo inactivo, pero es un jugador al que se le puede sacar partido en años venideros"

Las razones de la apuesta por Guido Subirats las tiene clarísimas. "Guido aparte le da ese poso, esa veteranía al equipo que a veces necesitas en esa posición. Yo creo que físicamente está demostrando que está bien, va mejorando poco a poco porque también ha llevado mucho tiempo inactivo, pero creo que es un jugador al que se le puede sacar partido en años venideros", zanjó.