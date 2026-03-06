David Torres Valencia, 06 MAR 2026 - 13:48h.

El Valencia CF busca otro centrocampista que acompañe a Guido Rodríguez: Santamaría no cuenta

Ron Gourlay: "Hemos fichado a De Haas y tenemos otro jugador avanzado"

Compartir







El Valencia CF va a afrontar una profunda revolución de su plantilla la temporada que viene. La piedra angular para el centro del campo ha sido y es Guido Rodríguez. El argentino es la gran apuesta del club, tal y como viene informando ElDesmarque. La campaña para seducirlo ha empezado. Pero además, de forma paralela, el club busca futbolistas para todas sus líneas y la medular no es una excepción. Hasta que llegó Guido estaba claro que Aliou Dieng iba a ser el elegido.

PUEDE INTERESARTE Guido Rodríguez cierra el paso a Aliou Dieng: oferta rechazada

El futbolista de Mali llegó a pasar la revisión médica y Ron Gourlay lo dio a entender en su última comparecencia pública. "Ya hablé de los avances para acercarnos al Nou Mestalla. Ya estamos trabajando en verano. Hemos fichado a Justin De Haas y tenemos otro avanzado. Es una transición que está produciendo". Sin embargo, el Valencia CF ha cambiado de opinión tal y como ha avanzado la Cadena COPE. El club ha descartado a Aliou Dieng y ya busca otro futbolista que apuntale su medular al margen de la apuesta decidida para enamorar y convencer a Guido Rodríguez para que siga más allá del mes de junio, cuando tiene contrato.

En este escenario quien no cabe es Baptiste Santamaría, aunque al galo le quede un año más de contrato. Sin el pivote francés, además de Guido se necesita otro centrocampista que refuerce la medular y, según ha podido confirmar ElDesmarque, ya se está buscando otro futbolista con un perfil ligeramente distinto al de Aliou Dieng. La consigna, ahora y antes es fichar futbolistas que, al menos a priori, suban el nivel de la plantilla y el centrocampista del Al Ahly no dejaba de ser una apuesta arriesgada por aquello de que, a sus 28 años, aunque estaba en la élite de Egipto, nunca había jugado minutos en Europa.