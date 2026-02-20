David Torres 20 FEB 2026 - 20:26h.

Segundo fichaje tras Justin De Haas, llegará en junio

El Valencia CF apalabra a Aliou Dieng para que sea el siguiente De Haas

El centrocampista Aliou Dieng será el segundo fichaje para la temporada próxima después de que Ron Gourlay confirmara la contratación del central Justin De Haas. El Valencia CF, que no lo hará oficial hasta junio, cuando entre en vigor su contrato, se ha asegurado al pivote del Al Ahly de Egipto para el futuro ya que acaba contrato en verano y está libre.

La prueba más evidente de su fichaje es un hecho, tal y como ha venido informando ElDesmarque, es que ahora se ha sabido que un doctor del Valencia CF viajó hasta Egipto para realizarle la pertinente revisión médica, tal y como ha avanzado el programa 90 Minuts de À Punt. Superado este examen, el Valencia CF apalabró su llegada que se producirá en junio.

El Valencia CF trató de que Dieng llegara en enero

El Valencia CF trató de que Dieng llegara en enero, de forma paralela a Guido Rodríguez. E, incluso, hizo una oferta para contratarlo cercana al medio millón de euros pero el campeón de Egipto no facilitó su llega.

Ahora, el Valencia CF se asegura la llegada para verano de un mediocentro defensivo internacional con Malí que ha construido su carrera en Oriente medio. A sus 28 años, el futbolista maliense llegará al Valencia CF tras convertirse en una pieza fundamental del Al Ahly egipcio, club con el que ha superado los 250 partidos oficiales y ha destacado por su regularidad competitiva.

Se trata de un centrocampista de perfil físico, intenso en la recuperación y con gran capacidad para abarcar campo, especializado en el equilibrio táctico y el trabajo sin balón. Su juego combina potencia, disciplina posicional y una notable presencia aérea, cualidades que le permiten sostener al equipo desde la base del centro del campo. Aunque no ha jugado todavía en Europa, su experiencia internacional y su madurez futbolística lo presentan como un refuerzo pensado para aportar solidez, energía y consistencia a la medular valencianista, reforzando el doble pivote con un perfil de contención y sacrificio colectivo.