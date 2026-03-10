David Torres 10 MAR 2026 - 19:14h.

Segunda semana consecutiva en que perjudican al Valencia CF

La microcámara de los árbitros se estrena con un penaltito del fútbol moderno contra el Valencia CF

El Valencia CF remontó en el minuto 99 los dos goles de Lucas Boyé este domingo en Mestalla, tras un partido en el que logró empatar en dos ocasiones los goles del máximo goleador babazorro, con los tantos de Javi Guerra y Eray Cömert y que culminó Hugo Duro desde el punto de penalti para alejar a su equipo del descenso y frustrar el debut de Quique Sánchez Flores. Pero todo comenzó mal para el Valencia CF. Y es que fue un partido en el que los locales comenzaron por detrás con un gol en el minuto tres desde el punto de penalti.

El partido comenzó vibrante. No había pasado ni un minuto de juego y José Luis Guzmán ya había decretado penalti a favor del Alavés después de una pisada de Guido sobre el canterano valencianista Toni Martínez. Fue Lucas Boyé el encargado de ejecutar la pena máxima. Y no falló. Minuto 3 y el equipo de Quique ya iba por delante en el marcador. No debió pitarlo.

Palo a Guzmán Mansilla desde el CTA

Ahora el CTA en su programa Tiempo de Revisión, por segunda semana consecutiva, le da la razón al Valencia CF que se queda con eso y punto. Como en la mano de Herrando a tiro de Ramazani, el CTA esta vez enmienda la labor de Guzmán Mansilla.

"En esta acción, vemos como el delantero del Alavés puntea el balón dentro del área rival hacia un compañero, y tras hacerlo, recibe un leve pisotón por parte de un defensor del Valencia", comienza el análisis.

"Para que esta acción se considere penalti, deben cumplirse una de estas dos condiciones. Una, que el contacto impida al atacante continuar la jugada. Dos, que el pisotón sea temerario o con uso de fuerza excesiva", continúa.

Y zanja con dureza: "Vemos que aquí no se cumplen ninguno de los dos requisitos para sancionar penalti, ya que el jugador consigue dar el pase a su compañero sin que el contacto afecte a la acción, siendo además un contacto leve, sin riesgo y sin impacto real en la jugada. Por tanto, para el CTA la acción no debería haberse castigado con penalti. Al tratarse de una acción con componente y interpretación en cuanto a su naturaleza punitiva, el VAR actúa correctamente, respetando la decisión del árbitro de campo, ya que no existe error claro, odio y manifiesto que justifiquen la intervención", concluye señalando al colegiado andaluz que arbitraba en Mestalla.