David Torres 11 MAR 2026 - 10:45h.

Le queda un año de contrato más con el Valencia CF

La emotiva celebración de Sergi Canós Tenés tras su gol en Gijón: "Por mi mamá"

Sergi Canós se sinceraba el otro día tras marcar su primer gol con el Real Valladolid. Se lo dedicaba a su madre fallecida. Fue un gol liberador para el atacante valenciano que parece que, al fin, ha encontrado la estabilidad que le faltó en Valencia CF, club con el que tiene un año más de contrato. El conjunto blanquivioleta acaba de salir de los puestos de descenso en LALIGA HYPERMOTION y se respira con algo más de tranquilidad. Aún así, todavía queda mucha tela que cortar y esta semana juegan contra el Huesca, un rival directo.

Sergi Canós habla de su futuro

Sin embargo, con la llegada de la primavera es el momento de empezar a pensar en qué sucederá con los cedidos como Canós. En el Valencia CF de Carlos Corberán parece no tener sitio. Salió teniendo que defenderse de unas polémicas acusaciones en agosto y en los planes del conjunto de Mestalla ahora mismo no tiene hueco. Con un año de contrato por delante, una cesión ya no es viable, por lo que se estudiará una salida y ahí Valladolid podría ser uno de sus destinos.

En este este escenario, el delantero de Nules esta misma semana en la Cadena SER de Valladolid ha hablado de su futuro. Así, al ser preguntado que cómo se veía el año que viene y dónde le gustaría estar jugando, Canós optó por dar una respuesta ambigua pero que, leída entre líneas, puede dar una pista de sus deseos.

"Sinceramente no estoy pensando nada del año que viene. Yo estoy ahora disfrutando mucho del fútbol. Tengo muchas ganas del sábado de ver otra vez a al José Zorrilla como lo vi el otro día contra el Huesca, porque mira, se me ponen los pelos de punta porque sí que es verdad que no le hemos dado las alegrías que la afición se merece este año, y creo que el otro día fue como un alivio para todos", explicaba Canós que, tras una pausa, retomaba su reflexión para zanjarla: "Yo estoy deseando que llegue el sábado para poder jugar y poder darle otra alegría al José Zorrilla, ese es mi único pensamiento ahora mismo”. Y es que, el choque contra el Huesca es una final por la salvación