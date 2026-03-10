David Torres 10 MAR 2026 - 11:11h.

ValenciaEl Juzgado de Instrucción número 19 de Valencia ha acordado inadmitir a trámite la querella presentada por el exvicepresidente del Valencia CF Miguel Zorío contra el máximo accionista del club, Peter Lim, y otros directivos vinculados a Meriton Holdings, al no apreciar indicios de delito en las acusaciones de supuestos delitos societarios, estafa o administración desleal. El auto, fechado el 3 de marzo de 2026, al que ha tenido acceso ElDesmarque concluye que los hechos denunciados ya habían sido analizados en procedimientos anteriores o carecen de base suficiente para abrir una investigación penal. Siguen los reveses judiciales para el expresidente en tiempos de Vicente Soriano, que acumula derrotas judiciales en las diferentes instancias.

El juez, duro contra Zorío

El juez, en su auto, cuestiona con dureza varios de los fundamentos de la querella. Sobre las acusaciones relativas a la filial Valencia CF Asia Ltd, señala que “el incumplimiento de un acuerdo social no equivale a la comisión de los delitos” denunciados y subraya que la existencia de esa sociedad “no se ha ocultado”, ya que figuraba en las cuentas anuales del club depositadas en el Registro Mercantil. En la misma línea, afirma que la querella no aporta elementos concretos que permitan sostener delitos de falsedad, estafa o apropiación indebida y reprocha que se solicite al juzgado que investigue para comprobar hechos que el propio querellante no acredita.

La resolución también critica el carácter especulativo de parte de las acusaciones. El magistrado recuerda que en investigaciones previas de la Fiscalía se concluyó que “el documento aportado [era] inveraz, por no responder a la realidad”. Además, advierte de que varias imputaciones pretenden iniciar “una investigación meramente prospectiva”, algo “proscrito” en el ordenamiento jurídico, y subraya que otros hechos denunciados ya fueron objeto de resoluciones firmes en otros juzgados, por lo que “no procede volver a analizar los mismos hechos otra vez”.

El juez también rechaza las sospechas sobre fichajes y ventas de jugadores al recordar que esas mismas operaciones ya fueron archivadas en procedimientos anteriores sin apreciarse perjuicio para la entidad. La única actuación acordada consiste en remitir a la Agencia Tributaria la parte de la querella que cuestiona la situación fiscal de la presidenta del club, Layhoon Chan, para una eventual comprobación administrativa. La decisión se suma a otros intentos judiciales fallidos de Zorío contra la actual propiedad del Valencia CF, en línea con el historial de denuncias archivadas tal y como ElDesmarque, han venido publicando.

Por todo ello, el auto del juez acuerda inadmitir la querella. La resolución se suma así a otras iniciativas judiciales previas impulsadas por Zorío contra la actual propiedad del Valencia CF que ya habían sido archivadas por los tribunales.