El futuro del lateral derecho del Valencia CF: una decisión colectiva

El futuro del lateral derecho del Valencia se debate ahora mismo entre la camilla donde Dimitri Foulquier se recupera de su lesión de rodilla, el césped dónde sigue acumulando minutos Thierry Rendall, cuyo contrato expira en poco más de tres meses y en los despachos donde el Valencia sondea el mercado en busca de un futbolista para el lateral derecho que pueda ser titular la temporada que viene.

Como ya ha venido informando ElDesmarque, el conjunto de Mestalla busca jugadores para muchas posiciones y una de ellas es el lateral derecho porque lo que tiene no le convence y porque ha tenido que echar mano de un jugador que estaba sin contrato como Renzo Saravia ante la falta de jugadores en esa posición.

Thierry y Foulquier no tienen el futuro asegurado

Asegurar a estas alturas qué va a suceder con el lateral derecho del Valencia CF26-27 es una quimera. Nadie tiene el puesto asegurado y nadie sabe qué va a suceder finalmente. Será una doble decisión colectiva que debe contestar a una pregunta: ¿Cuánto dinero se puede destinar de la planificación del año que viene a fichar un lateral derecho? Resuelta esa parte de la ecuación, si el Valencia encuentra en el mercado un jugador con el rol de titular, lo hará.

¿Y mientras qué pasa con Thierry y Foulquier? Thierry tiene doce partidos al final de LALIGA (con permiso de Renzo Saravia) para ganarse una renovación en los términos económicos que él desea (con una subida de sueldo). Es uno de los asuntos que el Valencia CF ya ha comenzado a tratar, como reconoció Ron Gourlay.

La realidad es que y el portugués ni el francés han terminado de convencer. Han terminado de ganarse los galones para la campaña que viene y eso genera dudas.

Y Dimitri Foulquier acaba una temporada que ha sido frustrante para él alejado de los terrenos de juego. Lesionado, de gravedad, tuvo que operarse para poder jugar el año que viene, cuando le quedará un año de contrato. Ahora mismo su futuro es una incógnita. El Valencia no descarta incluso darle una salida en verano si ficha otro lateral.

La realidad es que ni el portugués ni el francés han terminado de convencer. No han terminado de ganarse los galones para la campaña que viene ser indiscutibles en el once titular y eso hace que el Valencia CF se plantee fichar un jugador en esa posición. De esta forma, este verano se puede dar la disyuntiva el Valencia se quede con uno de los dos o incluso con ninguno y termine fichando un jugador.

Será una decisión que venga marcada y guiada por el mercado en sí. Si hay un lateral bueno y el Valencia puede pagarlo o ficharlo, lo hará. Los otros dos candidatos han empezado ya su carrera por quedarse y fuera de esta ecuación, de momento, queda Renzo Saravia, que aún no se ha estrenado ni ha demostrado si tiene sitio en Mestalla.