David Torres 12 MAR 2026 - 10:58h.

El argentino, como su compatriota Renzo Saravia, podría ser la gran novedad en el Carlos Tartiere

Lucas Beltrán se prueba para sumarse a la remontada del Valencia CF

Compartir







ValenciaEl delantero argentino Lucas Beltrán volvió a trabajar con el resto de sus compañeros, a dos días de la disputa del Valencia-Oviedo, después de estar fuera de la dinámica grupal de los valencianistas en los tres últimos partidos por unas molestias en el tendón rotuliano. Cabe recordar que Beltrán no ha estado disponible contra Villarreal, Osasuna y Deportivo Alavés debido a esa dolencia en la rodilla, pero según ha podido saber ElDesmarque, las sensaciones son buenas y el jugador tenía claro que quería “probarse” esta semana para ver su estado físico. Y, de momento, sigue aguantando.

Beltrán se ejercitó con balón en la jornada libre del equipo del martes, fue la novedad este miércoles en la vuelta al trabajo de la plantilla y el jueves ha repetido con la misma dinámica. El delantero se reincorporó a los entrenamientos con el grupo, completando una parte de la sesión.

PUEDE INTERESARTE Una segunda vuelta de Champions y un reto anual para Carlos Corberán

Las molestias del argentino han mejorado e incluso podría entrar en la convocatoria para el partido de este sábado si sus buenas sensaciones continúan.

A falta de una sesión más de trabajo, Beltrán seguirá probándose para ver si puede reaparecer después de perderse los partidos contra Villarreal, Osasuna y Deportivo Alavés por su dolencia en la rodilla. Mientras, el resto del grupo trabajó con normalidad.

PUEDE INTERESARTE El siguiente paso con el Nou Mestalla mientras espera a la FIFA: Por qué avanza más por el norte que por el sur

¿Qué tiene Lucas Beltrán, la única novedad posible?

En la previa del Valencia-Alavés, Carlos Corberán contó lo que tiene Lucas y por qué no había vuelto antes. “Cuando un tendón rotuliano se irrita es muy doloroso, le impide al jugador arrancar, frenar y hacer las acciones explosivas del fútbol. Está con un tratamiento para tratar de ayudar a soportar la carga. Ya está en campo con readaptador, no con el grupo, y ojalá su evolución sea positiva y podamos contar con él la semana que viene”, en referencia a esta, en la que ha contado.

PUEDE INTERESARTE El futuro del lateral derecho del Valencia CF: una decisión colectiva

Lucas Beltrán es la única alternativa posible para el técnico de Cheste ya que los otros cuatro lesionados serán baja el resto de la temporada en el caso de Dimitri Foulquier, Mouctar Diakhaby y José Copete y aún le queda más de un mes para volver al meta Julen Agirrezabala. Podría, eso sí, estrenarse y tener sus primeros minutos Renzo Saravia.