Basilio García Sevilla, 10 JUN 2026 - 13:34h.

Se ha despedido del Deportivo Alavés y es una petición de Luis García Plaza

Quién es José Ignacio Navarro, el hombre que de momento planifica el mercado del Sevilla

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El Sevilla FC tiene que remodelar su plantilla bajo ciertos parámetros, y este miércoles ha surgido el nombre de Jon Guridi. El centrocampista vasco ha anunciado que deja el Deportivo Alavés el próximo 30 de junio, cuando acaba contrato con el conjunto babazorro, y su futuro está en Nervión.

Según ha informado el diario Marca, José Ignacio Navarro estaría muy cerca de cerrar el fichaje de Guridi, que llegaría libre, en el que sería su primera contratación desde que es oficialmente director deportivo del Sevilla. Arouna Sangante y Juan Iglesias están cerrados desde la etapa de Antonio Cordón, así como un Patrik Mercado cuyo fichaje está en el aire hasta que no pase el reconocimiento médico.

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Se trata de una petición expresa de Luis García Plaza, que ya le tuvo a sus órdenes en su etapa en Vitoria. Con el madrileño disputó 94 partidos, en los que marcó seis goles y dio cinco asistencias. Fue un fijo tanto en la temporada del ascenso, como en el resto del tiempo que el actual entrenador sevillista dirigió a los vascos en LALIGA EA SPORTS. Quique Sánchez Flores quería renovar a este centrocampista que puede jugar como organizador o como mediapunta, pero finalmente se ha acabado su vinculación con el Alavés.

Guridi, formado en la cantera de la Real Sociedad, con la que llegó a debutar en el primer equipo, llegó al Deportivo Alavés tras jugar cedido en el CD Mirandés. A sus 31 años, ha disputado 28 partidos en LALIGA EA SPORTS y cinco en la Copa del Rey en la recién finalizada temporada. En el torneo doméstico, solo completó un partido y ha salido desde el banquillo en 13 ocasiones.

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El Alavés despide a Guridi

El Deportivo Alavés y Jon Guridi separan sus caminos, una vez finalizado el contrato que vinculaba al futbolista con la entidad albiazul. El centrocampista de Azpeitia cierra así una etapa de cuatro temporadas defendiendo la camiseta del Glorioso, periodo en el que ha disputado 148 partidos oficiales y se ha convertido en una pieza importante dentro del vestuario albiazul.

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Durante su trayectoria en Vitoria-Gasteiz, Guridi fue además uno de los protagonistas del histórico ascenso a Primera División logrado en la temporada 2022/23, contribuyendo con su trabajo, compromiso y rendimiento al regreso del equipo a la máxima categoría.

El Deportivo Alavés desea agradecer a Jon Guridi su profesionalidad y entrega durante estos años, así como el compromiso mostrado en todo momento con el club, sus compañeros y la afición. La entidad albiazul le desea la mayor de las suertes en sus futuros retos personales y profesionales.