Basilio García Sevilla, 03 JUN 2026 - 17:13h.

El lateral diestro deja el club azulón tras siete temporadas

Sitúan a Juan Iglesias en el Sevilla para reforzar la zaga

Compartir







Se acaban las temporadas y llegan las despedidas y los nuevos retos para los profesionales del fútbol. Uno de los que va a emprender un nuevo camino es Juan Iglesias, el lateral del Getafe CF que deja la que ha sido su casa durante las últimas siete temporadas para enrolarse en el Sevilla FC.

El vallisoletano es uno de los hombres que Antonio Cordón dejó atados antes de que se confirmara su salida del Sevilla. Aprovechando que Iglesias acababa contrato, cerró pronto su contratación, que debe hacerse oficial -como la de Arouna Sangante- en los próximos días.

PUEDE INTERESARTE Los cuatro asuntos más urgentes en la planificación del Sevilla

El lateral diestro de la entidad presidida por Ángel Torres cierra una etapa de siete temporadas en el Getafe, en el que disputó un total de 175 partidos oficiales tras firmar procedente del Logroñés en el curso 2019/20 para jugar en el filial azulón.

PUEDE INTERESARTE El Sevilla no puede esperar más y José Ignacio Navarro y Luis García Plaza se reactivan

La despedida de Juan Iglesias

¡Azulones! ¡Azulonas! Tengo algo que contaros. Han sido siete temporadas espectaculares. Siete años en los que llegué siendo un chico con la ilusión de ganarse un sitio y me voy siendo una persona que ha construido aquí gran parte de su vida.

Llegué al filial en 2019 y terminé cumpliendo el sueño de defender este escudo en Primera División. En Getafe he conseguido mi sueño. Aquí he formado una familia, he conocido a mi pareja, han nacido mis dos hijos y he vivido momentos que me acompañarán para siempre.

Hoy toca separar nuestros caminos y me alegra hacerlo dejando al equipo arriba, compitiendo donde merece estar y con una afición que nunca he dejado de creer. Desde el primer día me he dejado todo por esta camiseta y le he puesto la máxima ilusión diaria. Gracias a toda la gente que pertenece al club, me llevo grandes amigos.

Ha sido un placer pasar cada día con todos vosotros. Me voy con el corazón lleno de recuerdos, de aprendizajes y de orgullo por haber vestido esta camiseta. Porque uno puede marcharse, pero nunca deja de sentir lo que ha vivido.

Siempre un azulón más. Juan Iglesias