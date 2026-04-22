Jorge Morán 22 ABR 2026 - 22:54h.

Ambos protagonizaron una tangana tras el partido

Juan Iglesias y la dedicatoria más especial para María Caamaño: "Por tu sonrisa"

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El Getafe aprovechó la resaca de la Copa del Rey de la Real Sociedad para llevarse la victoria de su visita a San Sebastián. Un encuentro en el que los azulones no hicieron mucho, pero en el que aprovecharon el gol en propia de los locales para llevarse los tres puntos y seguir luchando por unos puestos de Europa en los que ya se han metido.

Pero antes de la fiesta entre los jugadores de la Real Sociedad y sus aficionados, hubo una imagen que manchó todo lo ocurrido. Varios futbolistas de ambos equipos protagonizaron una trifulca al término de los 90 minutos por la que fue preguntado Juan Iglesias, dejando unas declaraciones que sin duda traerán mucha cola en los próximos días.

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Juan Iglesias contra Oyarzabal

Según el defensor azulón, Oyarzabal insultó a su esposa lo que provocó todo lo ocurrido. "Muy sencillo, además me alegro de que me hagas la pregunta. El capitán de su equipo (Oyarzabal), que luego vamos dando ejemplo, se pone la mano en la boca para meterse con mi mujer", desveló en los micrófonos de DAZN.

"Pero bueno, esos son los valores que tienen aquí. Y luego lo que no quiero es que vayan dando ejemplo. Se ha puesto la mano en la boca porque no tenía huevos a decirlo", señaló un Juan Iglesias al que se le notaba muy molesto en la entrevista flash. "Es lo de siempre, a la gente le pica que el Getafe gane, les pica vernos ahí arriba. Es un partido para felicitar a este equipo. Empezamos con dificultades, es impresionante trabajar con este equipo y esta gente. Gracias al equipo, al staff y a todos", apuntó.

Además, Iglesias también fue protagonista aunque, en este caso, por una preciosa imagen dedicando el gol del Getafe a la fallecida María Caamaño. "Era algo que teníamos en el vestuario toda la semana, mando un abrazo muy fuerte a toda la familia, son las cosas que de verdad nos deben hacer pensar. Como he dicho, le mando un abrazo", zanjó.