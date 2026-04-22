Jorge Morán 22 ABR 2026 - 21:42h.

La pequeña aficionado falleció esta pasada semana

El mundo del fútbol llora la muerte de María Caamaño

Compartir







El mundo del deporte lleva una semana de luto después del fallecimiento de la pequeña María Caamaño. La conocida como 'la sonrisa del fútbol' perdió la vida después de una larga lucha contra el sarcoma de Ewing. Una superheroína a la que la vimos siempre muy cercana, llegando incluso a ser parte de la celebración de La Roja tras la conquista de la Eurocopa.

María Caamaño falleció este jueves 16 de abril tras años de batalla contra una enfermedad diagnosticada cuando apenas tenía siete años. La pequeña se convirtió en una fuente de inspiración para muchos jugadores de nuestro país, demostrando que pese a las dificultades se puede vivir la vida con una sonrisa.

PUEDE INTERESARTE María Caamaño y su lucha contra el sarcoma de Ewing: en qué consiste esta enfermedad

La celebración más especial de Juan Iglesias

Y en una semana en la que pocos han podido olvidarla, María volvió a ser protagonista en el encuentro entre la Real Sociedad y el Getafe. En el minuto 29 de partido, un centro desde la izquierda de Juan Iglesias fue rematado por Gorrotxategi hacia su propia portería con tan mala suerte de que supuso el gol en contra de los suyos.

PUEDE INTERESARTE La familia de Julen Guerrero siente y agradece el apoyo en un momento tan doloroso

Aunque no marcó, Juan Iglesias aprovechó este tanto para acercarse al banquillo del Getafe en dónde recibió una camiseta en la que aparecía ilustrada María Caamaño con un texto en el que se podía leer 'tu sonrisa siempre con nosotros, ¡princesa!'. Un gesto que fue aplaudido por todo el Reale Arena en una muestra de solidaridad del fútbol español.

"Por ti, por tu sonrisa y por todo lo que nos enseñaste. Este gol va por ti, M4RÍA. Siempre en nuestro equipo, siempre con nosotros. El Getafe C.F. siempre te recordará", escribió el club azulón para dedicar el gol a la 'princesa guerrera futbolera'.