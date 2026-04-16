El mundo del fútbol llora la muerte de María Caamaño

Saray Calzada 16 ABR 2026 - 10:22h.

María Caamaño ha fallecido a los 13 años

Sufría sarcoma de Ewing desde los 7 años

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María Caamaño ha fallecido a los 13 años. La joven se hizo conocida por su lucha contra el sarcoma de Ewing desde los 7 años. Era seguidora del fútbol y muchos clubes siguieron su historia y le ayudaran a dar visibilidad a esa lucha incansable durante tantos años. Era la propia familia la que notificaba su fallecimiento.

"Afición, hoy no es M4RÍA quien os escribe, hoy os escribimos su equipo titular. Después de lo mucho que disfruto con su tata viendo el partido de sus equipos y amigos, la situación de M4RIA empeoró bastante y ha estado luchando mucho, hasta el último segundo, para seguir adelante. Pero estas cosas no se pueden controlar. Desde esta mañana, M4RÍA ya está descansando. Como padres y hermana de M4RIA queremos agradeceros a todos los que habéis estado apoyándola siempre, día a día, en este largo partido y a todos los equipos médicos con los que hemos tratado durante estos 2392 días", decían en redes sociales.

Los jugadores que han dedicado unas palabras María Caamaño

En la última Europa de la Selección Española, María tuvo protagonismo en la celebración con los jugadores. Algunos de ellos se han despedido de ella en redes sociales. Álex Baena ha sido uno de ellos. "Gracias a la vida por haberte puesto en mi camino. No pares de sonreír que aquí seguiremos luchando por ti. Gracias @gonzalocaballeroo y @__luuciacm por estos años de lucha estamos muy orgullosos de ella al igual que ella de nosotros".

Álvaro Morata también le ha dedicado unas palabras en sus redes sociales. "Cuántas cosas nos has enseñado, María. Siempre luchando, siempre con dificultades, pero siempre con esa preciosa sonrisa. Gracias a ti he aprendido muchísimo. Gracias, @gonzalocaballeroo , por ponerte en mi camino. Y a tus maravillosos padres y @__luuciacm , por la forma en que han afrontado todo con la misma sonrisa que tú. Descansa en paz, pequeña. algún día nos volveremos a ver".