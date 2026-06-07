Joaquín Anduro 07 JUN 2026 - 13:07h.

María Caamaño, presente con distintas fotografías en la sede de España

El precioso detalle del Metropolitano en recuerdo de María Caamaño: "La familia atlética no te olvida"

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La Selección Española ya está concentrada en su sede mundialista de Chattanooga, Tennessee, desde donde preparan la cita internacional con un recuerdo muy especial. En varios lugares de las instalaciones como el hall o incluso las habitaciones, se han colocado fotografías de María Caamaño, la pequeña aficionada de España fallecida hace unos meses a consecuencia de un sarcoma de Ewing, algo que ha emocionado a futbolistas como Álex Baena.

El jugador del Atlético de Madrid pasó tras el entrenamiento de este sábado por sala de prensa y allí reconoció cómo recibió este homenaje que le pilló por sorpresa: "También la tenemos en el hall del hotel y la verdad es que cuando me la enseñaron, porque no lo sabíamos, fue una sorpresa muy bonita".

"Me acuerdo, hablo muchísimo con la familia, y para gente como Ferran, Pedri o yo, que tenemos mucha relación con ellos, ha sido un detalle muy bonito. La tenemos presente siempre que jugamos juntos, que podemos hablar con su familia y ojalá poder regalarle una bonita copa", deseó Álex Baena, con una sonrisa al recordar a María Caamaño.

María Caamaño falleció hace dos meses por un sarcoma de Ewing

La pequeña falleció el pasado 16 de abril a los 13 años después no haber podido superar un sarcoma de Ewing aunque dejó tras de sí todo un ejemplo de pelea y superación. La "princesa guerrera futbolera", a través de 'La sonrisa de María', ayudó recaudar fondos para investigar su enfermedad y otro tipo de cánceres infantiles junto al apoyo a familias en situaciones similares.

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Su popularidad se disparó después de que Álvaro Morata la apadrinase y la hiciese partícipe de la fiesta tras la conquista de la Eurocopa 2024 en Madrid, en la cual llegó a subir al escenario y posó con el trofeo ante el aplauso y la emoción de todos los allí presentes. Numerosos clubes se sumaron a las iniciativas de 'La sonrisa de María' en los meses posteriores, con una relación cercana a muchos futbolistas tal y como ha confirmado el propio Álex Baena.

El mundo del fútbol lloró su muerte hace dos meses con todo tipo de homenajes, destacando el del Metropolitano, y el propio Baena también quiso despedirla con un bonito mensaje en sus redes sociales: "Gracias a la vida por haberte puesto en mi camino. No pares de sonreír que aquí seguiremos luchando por ti. Gracias @gonzalocaballeroo y @__luuciacm por estos años de lucha estamos muy orgullosos de ella al igual que ella de nosotros".